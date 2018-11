Firea, despre Dragnea: Am înțeles că, dacă ar fi în stare să mă elimine și fizic, probabil că ar face-o

Agerpres

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat, marți, atacul la adresa liderului PSD Liviu Dragnea.

Ea a declarat că a ajuns pe ”lista neagră” a președintelului PSD.

”Am fost alături de toți colegii mei care au proiecte importante, proiecte naționale. Din acel moment am devenit pentru domnia sa persona non grata, sunt pe black list și atunci se comportă ca atare. Și am afirmat în acea emisiune televizată că am înțeles de la alți colegi că dacă ar fi în stare să mă elimine și fizic probabil că ar face-o.

Nu am spus că dumnealui a chemat la Hilton asasinii pentru Gabi Firea. Eu nici nu prea merg pe la Hilton.” - a spus Gabriela Firea, marți, înainte de a intra în sala unde are loc ședința Biroului Permanent Național al PSD.

Întrebată de jurnaliști ce va face dacă va fi exclusă din partidul Social Democrat, Firea a spus că își va continua activitatea la Primăria Capitalei.

”Ce să fac? Îmi voi desfășura activitatea în continuare la Primăria Capitalei până în ultima clipă. Acolo m-au ales cetățenii. Privesc și eu, și cu amuzament, dar și cu dezamăgire cum unele persoane se antepronunță și știu deja acum în 2018 ce vor vota bucureștenii sau românii, în perspectivă, anul viitor sau peste 2 ani.” - a spus Firea.

