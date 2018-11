Gabriela Firea, declarații la sediul Primăriei Capitalei: „Mă așteptam la mai multă bărbăție de la Dragnea”. LIVE VIDEO

Pro TV

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, l-a criticat, luni seara, pe șeful PSD Liviu Dragnea, într-o conferință, la sediul Primăriei Capitale, „pe teme de actualitate.”

►„Nu mă ocup de Primărie cu ochii la sondaje, ci uitându-mă la cetățeni. Voi face declarații la trei subiecte de maxim interes. În legătură cu afirmațiile făcute sâmbătă seara și care astăzi nu au fost clarificate de dl. Dragnea ci dimpotrivă, au fost trimise în derizoriu, mă așteptam la mai multă bărbăție. Mă așteptam să spună că a avut o întâlnire cu primarii, dar la care nu a fost invitat primarul Capitalei. Dacă sectoarele Capitalei sunt dezvoltate diferit, nu este vina primarului General. Avem sectoare subdezvoltate și unele dezvoltate dar ăsta e meritul primarilor de sectoare. Unele au fost conduse de primari incompetenți. A vorbi despre Capitală, despre bani, despre atribuții, fără a invita primarul general, consider că e un abuz de putere al dl. Dragnea. Îi transmit să aibă bărbăția să recunoască că această întâlnire a avut loc.”

►„Din bugetul Primăriei Capitalei, 35% - investiții, 25% - subvenții pentru transport în comun și pentru apă caldă și căldură. Avem o populație în București, declarată, de 2,1 milioane de locuitori, dar în realitate sunt peste 3 milioane. Imaginați-vă transformarea celor 6 sectoare în unități administrativ-teritoriale ce ar însemna. Vom avea pentru sectorul 1 câteva autobuze și tramvaie, pentru sectorul 2 câteva autobuze și tramvaie și așa mai departe? Ce vom face cu sistemul de termoficare? Sunt servicii care nu se pot desprinde. Oricum, soluția este la cetățeni. Cetățenii să spună dacă sunt de acord cu Liviu Dragnea să împartă Capitala în 6 orășele mai mici, după modelul Beirutului. O fi și la noi război și nu ne dăm seama?”

►„Unii dintre colegii mei sunt de acord cu această aberație juridică și constituțională. Nu poți să îi urăști atât de mult pe bucureșteni încât să îi desparți. Îmi pare foarte rău că dorința mea ca sectoarele să se dezvolte echilibrat se lovește de această situație îngrozitoare în care tensiunea politică și conflictul politic spulberă această acțiune. Eu am încredere că Guvernul nu va adopta această OUG prin care sectoarele să capete rol de unități administrativ-teritoriale. Înseamnă că dacă Dragnea va vrea, va da OUG și Clujul să fie despărțit în câteva orașe, Aradul, Constanța, Iașiul, Brașovul, la fel. Pe acest sistem, niciun echilibru administrativ nu mai poate să funcționeze și Constituția e clălcată în picioare.”

►„Eu chiar nu candidez acum la nimic. Peste 2 ani, vedem atunci ce spun bucureștenii. În ceea ce privește o altă intoxicare e că Firea v-a păcălit și că factura se va umfla și că veți plăti la apă caldă și căldură dublu. Nu este adevărat. Nu înseamnă că cetățenii vor avea de suferit. În cazul în care vom avea schimbări de preț, primăria Capitalei își asumă să achite surplusul la subvenție. Nu va crește prețul la apă caldă și clădură. Nu se va scumpi nicio factură!”

►„Cu Arena Națională se întâmplă că noi aveam un contract legal, care funcționa foarte bine, prin care unul din cluburile care închiria cel mai des Arena Națională achita contravaloarea gazonului. O gazetă de sport ne-a făcut plângere la DNA in rem, s-a suspendat contractul, am rămas fără contract. FIFA și UEFA au spus că gazonul respectă normele. Am rămas fără compania care să se ocupe de mentenanța gazonului. Este o procedură. Având în vedere starea precară a gazonului de pe Arena Națională, am luat hotărârea de a închide Arena Națională pe toată perioada remedierii gazonului de pe Arena Națională. Societatea care se ocupă acum consideră că în câteva luni competițiile s-ar putea desfășura fără dificultăți.”

►Despre referendumul pentru redefini organizarea administrativă a Bucureștiului.

„Ca bucureștean, eu sunt mulțumită de cum e organizată acum Capitala, pentru că e ca Praga, Londra, Paris. Dacă domnul Dragnea dorește să schimbe, trebuie să îi întrebe pe bucureșteni: să tăiem țevile, spitalele, parcul Ciurel. Eu sunt mulțumită, credeam că și primarii de sectoare sunt. Fac o confesiune, au fost unii din primarii de sectoare care ne-ar fi îndemnat la chestiuni ilegale: doreau să taie copaci fără avize, să facă lucrări fără avize. Primăria Capitalei nu e un obstacol, dar mi se pare normal ca activitățile de la sectoare să se desfășoare în plină legalitate.”

„Cea mai mare problemă a Capitalei e traficul. Sub nicio formă nu se va rezolva dacă vom tăia Capitala în 6. Prima măsură e parcul de mobilitate.”

