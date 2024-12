Elena Lasconi, la întâlnirea partidelor: Au fost şocaţi, pentru că a intrat singura femeie într-o sală cu bărbații puternici

”Au fost şocaţi, pentru că a intrat singura femeie într-o sală cu bărbaţii puternici ai României”, a spus Lasconi, potrivit News.ro.

”Am auzit o grămadă de minciuni în ultima vreme, cum că nu am participat la două dintre întâlniri şi de fapt a fost numai una singură. Şi din respect pentru liderii coaliţiei, i-am sunat înainte de a face comunicarea, că nu o să particip la târguiala pentru ministere. Şi eu nu am primit această invitaţie, am văzut de la televizor că există o întâlnire şi că USR nu doreşte să participe. Vreau să vă spun că USR doreşte să participe pentru binele românilor la guvernare, dacă vom avea nişte puncte foarte clare pe care să le facem şi să le spunem românilor ce avem de gând să facem pentru ei şi dacă avem bani pentru asta”, a spus Elena Lasconi la Palatul Victoria.

Ea a precizat că ”discuţia era hai să facem repede coaliţia, să împărţim ministerele şi ei nu aveau transparenţă nici la prezentarea bugetului”.

”Eu cred că cel mai important este ce vrei să faci pentru români”, a completat preşedinta USR.

Întrebată ce le-a transmis liderilor partidelor, Lasconi a răspuns:

”Da, m-am dus şi le-am spus că este lipsă de respect să nu mă invite şi să nu invite reprezentanţii USR, iar apoi să vuiască toată presa că noi nu dorim să participăm şi că suntem neserioşi. Bineînţeles că prima dată au fost şocaţi, pentru că a intrat singura femeie într-o sală cu bărbaţii puternici ai României şi că le-am expus aceste probleme şi am spus hai să trecem la negocieri şi o să vină şi colegii mei”.

Preşedinta USR a precizat că la discuţiile de la Parlament, pe comisii, colegii ei au lucrat la program.

”Reprezentanţii celor din PSD şi PNL spun că trebuie să vorbiţi cu cei mari. Asta este marea diferenţă dintre felul cum s-a făcut politică timp de 35 de ani şi ce îmi doresc să se întâmple pentru România”, a spus Lasconi. Despre când va fi gata noul Guvern, Elena Lasconi a arătat că ea îşi doreşte să fie gata cât mai repede.

”Pentru asta avem nevoie de transparenţă, avem nevoie de parteneri de încredere care să trateze cu respect fiecare partener”, a subliniat ea.

