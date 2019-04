Dragnea: Cred că Toader a păcălit PSD. Nu ştiu dacă o fi singur sau au fost doi

Inquam Photos/ Octav Ganea

Liviu Dragnea a declarat, luni, că membrii PSD s-au lăsat "păcăliți" de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, care a anunţat în ianuarie că vrea să adopte ordonanţele privind justiţia, iar acum a afirmat că nu se justifică urgenţa.

"Eu am zis că nu mai vreau să discut, pentru că ne-am lăsat păcăliţi, tot partidul. Cred că domnul Toader ne-a păcălit, nu ştiu dacă o fi singur sau au fost doi... Încă nu ştiu. A făcut-o intenţionat, neintenţionat... Ieşi în ianuarie şi spui «vreau să adopt ordonanţa aia şi ordonanţa aia». Eu eram plecat atunci, am auzit, nu a vorbit cu nimeni. Dar nu poţi să ieşi la începutul anului că adopţi o ordonanţă, ridici scandalul până la cer, stăm sub toate gloanţele, şi din ţară şi din străinătate, pe ceva care vii şi spui la un moment dat «păi nu mai pot să adopt că nu se justifică urgenţa». Şi atunci s-a şi generat un scandal inutil, s-a şi blocat dezbaterea în Parlament şi mulţi oameni zic: «dar până la urmă, nu ăsta a fost planul?»”, a afirmat Dragnea, la un post de televiziune.

Întrebat dacă, în cele din urmă cele două ordonanţe anunţate de ministrul Justiţiei vor fi adoptate, preşedintele PSD a spus: "nu cred că se adoptă, s-a spus explicit că nu se adoptă".

"Astea sunt legi care trebuie adoptate. Eu cred că săptămâna viitoare... adică nu cred, săptămâna viitoare trebuie să se reia procedura în Parlament. A fost o greşeală, trebuie trecută peste ea. Că se finalizează în această sesiune, că se finalizează la toamnă, la anul, dar aceste legi trebuie adotate pentru că ele au fost adoptate prin transparenţă, prn dezbatere, au trecut de controlul CCR, până la urmă ce facem? Rămânem cu ele aşa? Ele au avut totuşi nouăzeci şi ceva la sută din amendamente venite de la structurile asociative, de la magistraţi, de la avocaţi, deci respectă, cu excepţia câtorva articole care au fost declarate neconstituţionale, am înţeles Comisia de la Veneţia are câteva observaţii, foarte bine, se ţine cont de ele. Dar să stăm aşa...", a spus Dragnea, potrivit News.ro.

Preşedintele PSD a ţinut să reafirme că legile justiţiei nu au fost modificate în favoarea sa.

"Minciuna s-a rostogolit doi ani de zile. La unii a prins. Nu e nicio virgulă în legile justiţiei care mă avantajează pe mine, nu este nicio lege dată mă avantajează pe mine. Pe de altă parte nu se discută că la Înalta Curte - şi nu judecătorii sunt de vină, ci conducerea Înaltei Curţi - nu s-a preocupat să aibă completuri de cinci constituite legal, nu s-a preocupat să respecte legea şi să facă completuri de trei specializate pe cazurile de corupţie, din legea 78", a afirmat Liviu Dragnea.

