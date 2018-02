Dragnea acuză DNA de poliţie politică. Cum răspunde la stenogramele procurorilor

Inquam Photos / George Calin

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea susţine că nu doreşte ca Laura Codruţa Kovesi să plece de la conducerea DNA, comentând stenogramele publicate de procurori luni dimineaţă.

"Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare să plece când îi vine sorocul şi aici nu se pune problema să plece cineva sau altcineva. Problema e mult mai gravă, eu nu mă duc după discuţiile astea. Aici nu e vorba despre cine este într-o anumită funcţie, e vorba de o practică urâtă, periculoasă, nedemocratică, de poliţie politică ce se întâmplă în România. Asta că o vreau eu plecată pe Kovesi - să stea doamna Kovesi cât vrea la DNA!", a declarat Dragnea, la sediul central al PSD, întrebat despre stenogramele făcute publice de DNA în cazul Vlad Cosma, în care apărea că şeful PSD ar fi vrut ca Laura Codruţa Kovesi să fie schimbată de la conducerea instituţiei.

Întrebat cum comentează acuzaţiile fostului premier Victor Ponta referitoare la relaţia cu Kovesi, Dragnea a arătat cu nu doreşte să intre într-o polemică cu acesta.

"Nu vreau să mă duc într-o discuţie cu dl Victor Ponta, pentru că subiectul este altul, dar ce vreau să spun - că n-o să rămână nelămurite aceste lucruri privind numirea doamnei Kovesi, pentru că văd că foarte mulţi... Până la urmă n-a numit-o nimeni, adică a apărut aşa pur şi simplu, dar avem timp să discutăm despre asta. Nu este prima dată când eu aud despre oameni care au fost chemaţi la DNA în diverse dosare. Nu este prima oară când mi se spune că unor oameni li s-a cerut în mod expres să spună ceva despre mine, oameni cu care nu vorbisem niciodată, din toată ţara, dar este pentru prima dată când cineva îşi asumă public să spună lucrul ăsta. Dar o să discutăm şi despre subiectele astea mai pe larg în perioada următoare", a arătat liderul PSD.

Întrebat dacă va discuta cu ministrul Justiţiei sau dacă acesta va fi chemat să dea lămuriri la Parlament în urma înregistrărilor apărute duminică seara, Dragnea a spus: "Ministrul Justiţiei cred că primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se întoarcă în ţară, pentru că în Japonia nu poate să ia nicio măsură. Sper să vorbim cu el când se întoarce".

Întrebat care este premierul căruia ar fi trebuit să i se fabrice dosar, Dragnea a spus că are o bănuială, dar că nu este Mihai Tudose.

Şi liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, a reacţionat. ”Din punctul meu e vedere, cred că am ajuns într-un moment foarte grav în care, practic, DNA ar trebui refăcută din temelii. Acolo sunt oameni valoroşi, există procurori capabili, dar cred că în acest moment instituţia este una profund coruptă, una profund afectată de o boală foarte, foarte gravă, internă”, a declarat Şerban Nicolae, la intrarea în sediul PSD.

Potrivit acestuia, ”credibilitatea instituţiei s-a prăbuşit, iar acest lucru este foarte, foarte grav”, iar ceea ce a făcut DNA este ”un spectacol politic, un joc periculos despre cine poate şi cine nu poate să fie ministru în ţară”.

Întrebat ce măsuri ar trebui să ia ministurl Jusţiei, Şerban a precizat: Eu cred că este momentul unor măsuri drastice şi cât se poate de concrete, cât de poate de aplicate”. Acesta a refuzat să precizeze exact care sunt aceste măsuri, apreciind că este în sarcina ministrului Justiţiei să decidă, scrie News.ro.

Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a afirmat, duminică, la Antena 3, că şefa DNA a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier. "Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a declarat Mihaiela Moraru Iorga.

