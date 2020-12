Dominic Fritz: Nu se poate ca un partid să deţină şi funcţia de premier şi şefia Camerei Deputaţilor

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat marţi că, deşi PNL este "cel mai puternic partener" din triada politică PNL - USR PLUS, nu se poate admite ca un partid să deţină şi funcţia de premier şi pe cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Fritz este membru al echipei de negociere pentru formarea noului Guvern, din partea USR-PLUS.

Întrebat într-o conferinţă de presă de ce USR PLUS nu acceptă şefia Senatului şi insistă pentru Camera Deputaţilor, edilul a afirmat că pentru el este vorba despre un principiu important şi că "nu se poate ca din aceste trei poziţii de top (premier şi cele două Camere ale Parlamentului - n.r.) un partener din trei să spună că vrea două poziţii".

"Într-adevăr, PNL este cel mai puternic partener din aceşti trei parteneri politici, de aceea, dacă PNL vrea preşedinţia Camerei Deputaţilor, o poate primi, dar atunci USR PLUS îl are candidat pentru premier pe Dacian Cioloş. Într-o negociere politică pentru un parteneriat pe termen lung nu-ţi poţi rezerva două din trei (şefii - n.r.) şi pe celălalt partener din trei să-l laşi doar cu ce rămâne. Este vorba mai degrabă de ordinea în care se fac aceste 'trageri'. În al doilea rând, poziţia preşedintelui Camerei Deputaţilor este una cheie pentru toate procedurile legislative. Am văzut acest lucru şi în ultimii ani, este o poziţie votată pentru patru ani şi are un rol important pentru formarea guvernului, iar noi vrem tocmai să ne asigurăm că acest guvern este unul stabil de patru ani şi nu un partid care are şi premierul şi preşedintele Camerei şi apoi să-şi facă alte combinaţii şi alte guverne după o perioadă de şase luni sau de un an. De aceea, noi credem că preşedinţia Camerei Deputaţilor trebuie să revină acelui partener care nu are primul ministru", a explicat Dominic Fritz, potrivit Agerpres.

Copreşedintele Alianţei USR PLUS, Dan Barna, a anunţat, marţi, că liderul deputaţilor USR, Cătălin Drulă, este propus şi susţinut de USR PLUS pentru şefia Camerei Deputaţilor.

Dominic Fritz a răspuns presei că desemnarea deputatului de Timiş, Cătălin Drulă, pentru această funcţie, din partea alianţei, onorează organizaţia.

"Cred că avem mai mulţi candidaţi competenţi pentru această poziţie şi este şi un semnal că nu este vorba despre un singur om care îşi doreşte pentru sine o anumită funcţie, ci este vorba despre a construi un guvern stabil în care mai mulţi parteneri au nevoie de responsabilitate. Cred că această propunere a lui Cătălin Drulă este una bună, mai este şi Dan Barna, care ar fi un preşedinte foarte profesionist al Camerei (...)", a detaliat Fritz.