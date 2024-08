Dispută între Elena Lasconi și Silviu Mănăstire: ”Ai lucrat sau nu pentru fostul director SRI Radu Timofte?”

Indicându-i pe el şi pe Rareş Bogdan, referitor la care a spus că ar face o hârtie, pentru a afla dacă „au colaborat cu serviciile”.

În replică, Mănăstire o întreabă pe Lasconi dacă a lucrat pentru fostul director SRI Radu Timofte şi îi transmite că la Revoluţie avea 8 ani, ceea ce înseamnă că nu se poate afla în evidenţele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor fostei Securităţi (CNSAS).

Elena Lasconi: Chiar aş face o hârtie către Serviciile Secrete din România, dacă aceşti domni sunt sau au fost colaboratori ai serviciilor

Lasconi, candidat USR la prezidenţiale, a afirmat miercuri seară, la Digi24, că atacurile împotriva sa vin pe linia PNL, nu pe linia PSD.

Solicitată să precizeze la ce atacuri se referă, Lasconi a afirmat: ”Faptul că am colaborat cu serviciile şi asta a apărut pe un site unde ştirea a fost livrată de Rareş Bogdan, iar un altul care aparţine domnului Mănăstire şi chiar aş face o hârtie către Serviciile Secrete din România, dacă aceşti domni sunt, sau au fost colaboratori ai serviciilor. Deci ei au nişte minciuni acolo, efectiv o invenţie în care se spunea inclusiv că cu ajutorul Serviciilor eu mi-am achiziţionat un apartament, vorbim despre persoane care au la mână ceas de peste 30.000 de euro. Eu pentru apartamentul pe care l-am cumpărat…şi nu e pe bulevardul care se spunea in ştirea falsă, plătesc rate până în 2037 şi eu ştiu ce înseamnă sa plăteşti rate si ratele mele sunt din ce în ce mai mari, ca ale tuturor românilor care au credite datorită, din cauza politicilor proaste făcute de acest guvern PSD-PNL”.

Întrebată la ce persoane se referă când spune că poate face o hârtie la toate serviciile în legătură cu nişte persoane,, Elena Lasconi a răspuns: „Domnul Mănăstire şi cu domnul Rareş Bogdan…”

Ea a dat asigurări că va face face o astfel de solicitare, dar a fost sceptică în privinţa şansei de a primi un răspuns, conform transcrierii prezentrate de G4Media.

”„O fac, dar nu voi primi răspuns…. Eu m-am gândit sa o fac şi în legătură cu mine, m-am interesat…eu am avut o colegă care la fel a fost blondă – dar nu toate blondele sunt consilierele domnului Timofte – care a fost consiliera şefului SRI, dar nu au nicio legătură…Ştiu, că m-am interesat, am zis că aş vrea să fac o hârtie şi mi s-a râs în nas şi mi s-a spus că niciodată Serviciile din România n-o să coboare şi n-o sa dea un răspuns în acest sens iar dacă o să pui o întrebare care să fie strict legată de persoana ta, în momentul în care vrei să o faci publică este infracţiune.. Si atunci, e o chestiune pe care poţi să o foloseşti despre oricine, oricine din România, că ţi se pune ţie pata, că tu nu ai posibilitatea legal să o demonstrezi”.

Silviu Mănăstire: Elena, de multe zile refuzi să răspunzi presei la o întrebare simplă: ai lucrat pentru Radu Timofte, directorul SRI, în perioada 2001-2002? Da sau nu?

Silviu Mănăstire, care conform paginii sale de Facebook, este secretar general adjunct al PNL, a scris vineri seară pe reţeaua socială, răspunzând acuzaţiilor liderului USR.

”Draga Elena, sunt convins acum, după reacţia ta de la Digi, ca ai ceva probleme de conştiinţă când vine vorba de colaborarea ta cu serviciile de informaţii. Tu aplici metoda Basescu, a cărui copie palidă încerci să devii - securistul care ţipă după alţii ca sunt securişti. Elena, de multe zile refuzi să răspunzi presei la o întrebare simplă: ai lucrat pentru Radu Timofte, directorul SRI, în perioada 2001-2002? Da sau nu? E simplu. Un NU ferm poate că ar închide discuţia…(...) Pretinzi ca eşti un fost jurnalist. Greu de crezut, chiar şi un fost jurnalist pune mâna şi verifică dacă "acest liberal Silviu Manastire" poate fi cercetat de CNSAS el având la Revoluţie 8 ANI!”, a afirmat Mănăstire.

Acesta îi mai transmite lui Lasconi că ştie că ea este ”tipul de persoană superficială”, care azi zice una, mâine alta, azi este conservatoare şi bate mătănii pe la mănăstiri, a doua zi petrece ”cu curcubeul în suflet”, ba votează pentru familie, ba este pentru parteneriatul civil şi deschide USR ”pentru toate tipurile de litere ale identităţii progresiste”.

