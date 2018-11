Discursul lui Dăncilă în Parlament cu ocazia celebării Centenarului: Să fim români uniţi

Centenarul trebuie să unească, iar societatea românească are suficiente resurse pentru realizarea acestui important obiectiv, a declarat premierul Viorica Dăncilă în Parlament, cu ocazia celebrării Centeanrului.

Discursul premierului Viorica Dăncilă la şedinţa comună solemnă a Camerei Deputaţilor și Senatului consacrată celebrării Centenarului Marii Uniri

”Domnule Președinte al României, domnule Președinte al Senatului, domnule Președinte al Camerei Deputaților, domnule Președinte Emil Constantinescu, domnule Președinte Traian Băsescu, Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţia Voastră, Stimați reprezentanți ai cultelor religioase, Distinși membri ai Familiei Regale, domnule Președinte al Curții Constituționale, domnule Președinte al Curții de Conturi, domnule Președinte al Consiliului Legislativ, domnule Președinte al Academiei Române, doamnelor și domnilor deputați și senatori, doamnelor şi domnilor miniștri, stimaţi reprezentanți ai Corpului diplomatic, stimați invitați, vin astăzi în Parlament, la ședința solemnă a Centenarului Marii Uniri în calitate de prim-ministru cu un mesaj de pace și de unitate pe care îl adresez tuturor românilor.

Centenarul este despre sărbătorirea idealului național, despre rememorarea faptelor înaintașilor noștri, care au reușit să canalizeze forța și energiile acestui popor, despre valorile, principiile și credința care au unit românii și despre omagierea faptelor de eroism ale celor care s-au jertfit pentru români și România Mare.

Ca prim-ministru, am încredere în capacitatea întregii societăți românești de a urma exemplul celor care au crezut în viitorul României și am convingerea că Centenarul trebuie să unească, pentru că avem o datorie sacră: să transmitem copiilor noștri această moștenire de seamă primită de la înaintașii noștri acum 100 de ani. Iar societatea românească are suficiente resurse pentru realizarea acestui important obiectiv.

Eu cred în consens, în echilibru și în cooperare .

Vedem cu toții că, din păcate, sunt situații în care este foarte dificil să se ajungă la un consens, însă, eu am încredere că aceste obstacole pot fi depășite.

Orgoliile politice și interesele personale nu au ce căuta pe acest drum.

Adresez un salut partidelor de opoziție.

Îi salut pe liberali pentru contribuția esențială a Brătienilor în realizarea României Mari și a Unirii de la 1918. Este o moștenire politică prețioasă ce v-a fost lăsată de fondatorii PNL. Dar este totodată o ștachetă înaltă lăsată pentru cei care conduc astăzi acest partid.

Oricât de acerbă ar fi lupta politică aici în Parlament, nu există niciun motiv în această lume care să justifice un vot împotriva propriei țări.

Diferențele de opinie nu trebuie să ne plaseze pe poziții adverse. Fiecare are dreptul la propria opinie. Putem dezbate, putem negocia, există pârghii legislative și instituționale care funcționează și care trebuie respectate.

Celor care reprezintă România, la un nivel sau altul, le-aș recomanda ca, indiferent de opiniile lor politice sau personale, să se gândească în primul rând la interesul nostru comun ca națiune europeană, nu doar la nemulțumirile lor personale.

Celebra deviză „prin noi înșine”, pusă de Brătieni pe frontispiciul Marii Uniri trebuie să își găsească un corespondent și în actualitatea noastră.

„Prin noi înșine, și nu prin alții” ar trebui să ne rezolvăm problemele noastre, din România.

„Prin noi înșine, nu prin alții” ar trebui să ne apărăm interesele naționale în Europa și în general în lume, iar asta nu ne face mai puțin pro-europeni.

„Prin noi înșine, nu prin alții” trebuie să fie și astăzi deviza României, după cei 100 de ani care au trecut de la Marea Unire.

Poți să critici, poți să-ți exprimi opiniile sau nemulțumirile, dar, ca român, când vorbești despre România, trebuie să dai dovadă de echilibru în declarații.

Ca om politic, indiferent de convingerile doctrinare, ai obligația de onoare să aperi și să promovezi drepturile cetățenilor români, să militezi pentru ca țara ta să fie tratată cu respect. Să faci tot ceea ce îți stă în putere, prin pârghiile legale pe care le ai și prin anvergura funcției, ca românii să beneficieze de aceleași drepturi și să se bucure de aceleași libertăți ca toți ceilalți cetățeni europeni.

Dragi români,

Aș vrea ca în acest ceas centenar să adresez un mesaj reprezentanților minorităților naționale din România. Mă adresez în egală măsura parlamentarilor UDMR și ai celorlalte 18 minorități reprezentate în Parlamentul României.

Tuturor vreau să vă reamintesc că drepturile fundamentale ale minorităților din România au fost garantate chiar prin actul Marii Uniri pe care o sărbătorim astăzi.

În Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, stă scris cu litere adânci, următorul principiu care a rămas la fel de viu până în zilele noastre:

„Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba proprie, prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării, în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”.

În această formulare atât de simplă regăsim drepturile minorităților de a folosi limba maternă în educație, administrație și justiție. Regăsim dreptul de reprezentare în Parlamentul României împlinit astăzi chiar prin prezența dumneavoastră în această sală.

În numele Guvernului pe care îl conduc, le garantez tuturor cetățenilor români de altă etnie că se vor bucura în continuare de toate drepturile și de respectul nostru, indiferent de declarațiile provocatoare pe care unii oficiali străini le mai lansează din când în când împotriva României. Indiferent de etnie sau de limba pe care o vorbesc, cetățenii români sunt ai României! Nu trebuie stigmatizați din cauza unor declarații iresponsabile venite din afara țării!

Dragi compatrioți,

În această ședință solemnă a Centenarului Marii Uniri adresez un mesaj de pace politică și către președintele României, domnul Klaus Iohannis. Așa cum am spus de-a lungul întregului meu mandat, am convingerea că, indiferent de mizele politice sau electorale pe care le avem în față, în calitățile oficiale pe care le avem – ca prim-ministru sau ca președinte – avem datoria de a coopera, de a colabora între noi. Este o datorie dincolo de orice miză personală. Este o datorie față de români și față de România!

Este momentul să ne bucurăm de consens, de liniște la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire.

Vreau să aniversăm Ziua Națională într-un climat de liniște și pace, fără dezbinare. Interesul național trebuie să primeze în fața interesului politic.

În acest moment solemn al Centenarului, încerc să mă inspir din înțelepciunea părinților Marii Uniri și las în spate dezbinarea.

Las în spate atacurile, criticile nedrepte sau chiar jignirile care mi-au fost adresate anterior.

Adresez un îndemn la unitate către toți!

De acum, preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene intră în linie dreaptă, iar de la 1 ianuarie ne vom exercita responsabil mandatul, pentru care ne-am pregătit pe parcursul întregului an.

Să fim români uniți în următoarele 6 luni în care România va juca un rol extrem de important! Să arătăm că țara noastră își împlinește cu demnitate această înaltă responsabilitate!

Să fim români uniți astfel încât până în anul 2024 să adoptăm moneda Euro în România.

Să fim români uniți pentru a realiza proiectele strategice pentru România. Să nu le mai întrerupem pentru că le-au început ceilalți! Să le realizăm pentru români și pentru România.

Să fim români uniți în Parlamentul European și în fața Comisiei Europene pentru ca România să fie admisă în spațiul Schengen, iar țara noastră să nu mai fie criticată pentru lucruri permise în alte state membre ale Uniunii Europene.

Să fim români uniți pentru consolidarea poziției României în Europa și în Alianța Nord Atlantică.

Am încredere că împreună vom gestiona cu succes dosarele importante pe care le vom avea pe masă, asigurând echilibru și o cât mai bună reprezentare pentru toți cetățenii europeni.

La 100 de ani de la Marea Unire sunt convinsă că avem cel puțin 100 de motive care să ne unească! Avem cel puțin 100 de motive să acționăm ca o națiune demnă și puternică!

La împlinirea de către România Mare a frumoasei vârste de 100 de ani, avem cel puțin 100 de motive să fim mândri că suntem români.

avem o țară frumoasă și bogată;

o istorie plină de eroi care au făcut posibilă existența națiunii noastre;

avem invenții și inventatori care au impresionat întreaga lume;

genii spectaculoase care au țesut cu fir de aur zestrea noastră culturală;

sportivi faimoși care au obținut premii și recorduri mondiale.

Mai presus de toate, avem un viitor comun, al nostru și al generațiilor viitoare. Depinde numai de noi cum îl vom împlini.

Dragi români,

Trebuie să continuăm să ne iubim țara, să rămânem neclintiți în credința noastră, să fim uniți în apărarea și păstrarea în inima noastră a tradițiilor, valorilor și simbolurilor acestui popor. Să avem încredere că prin consens, prin dialog și deschidere, putem să construim o Românie puternică pentru sute de ani de acum înainte.

La mulți ani, România! La mulți ani, români!”