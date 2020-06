Deputații lui Dan Voiculescu au înființat o grupare ”umanistă” în cadrul grupului PSD

Deputatul Alexandru Băişanu a anunţat, miercuri, în plenul Camerei, înfiinţarea grupării umaniste în cadrul grupului parlamentar al PSD.

"În urma depunerii de cereri, deputaţii PPU-SL Graţiela Gavrilescu, Alexandru Băişanu, Andrei Gerea, Eugen Durbacă şi Dorel Căprar au înfiinţat gruparea umanistă în cadrul grupului PSD", a precizat Băişanu, potrivit Agerpres.

Aceştia sunt foşti parlamentari ai ALDE şi PSD care s-au înscris recent în Partidul Puterii Umaniste - Social Liberal, înființat de Dan Voiculescu

În urmă cu aproximativ o săptămână, deputatul Andrei Gerea, fost ministru al Economiei şi al Energiei, s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste.

"De când fac politică, am rămas fidel principiilor liberale. De fiecare dată când am fost în poziţii de decident am sprijinit economia românească, IMM-urile româneşti şi clasa de mijloc. Poate că, tocmai de aceea, accentul pe care umaniştii îl pun pe sprijinirea clasei de mijloc a fost un argument hotărâtor pentru mine. România este una din ţările cu cel mai ridicat nivel de polarizare din Uniunea Europeană, cu discrepanţe sociale uriaşe, iar asta se vede cel mai bine în această coronacriză. O clasă de mijloc puternică înseamnă stabilitate, iar alături de noii mei colegi din PPU (social-liberal), unii dintre ei cu care am făcut deja echipă, am încredere că putem contribui efectiv la construirea şi consolidarea acestei clase de mijloc", a spus Gerea, într-un comunicat al PP-USL.

Andrei Gerea va prelua conducerea judeţeană a filialei PPU (social-liberal) Ilfov, mai arată sursa citată.