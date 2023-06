Deca: Există toate premisele pentru a recupera orele pierdute în grevă. Toată lumea îşi doreşte să se reia activitatea

Ligia Deca a menţionat că la nivelul unităţilor de învăţământ toată lumea îşi doreşte să reia activitatea pentru a se putea încheia situaţia şcolară şi a putea să fie susţinute examenele naţionale.

„Pe lângă măsurile concrete luate deja prin intermediul celor două ordonanţe de urgenţă din ultimele săptămâni, precum şi prin declaraţia cu anexă, Memorandumul de astăzi, noi am continuat discuţiile pe contractul colectiv de muncă şi, aşa cum s-a văzut şi în comunicatul federaţiilor sindicale, sunt o serie de măsuri menite să sprijine pe viitor întreg personalul din învăţământ. De asemenea, noi, încă de la începutul săptămânii, am organizat întâlniri împreună cu inspectorii şcolari de la nivel judeţean, care la rândul lor, organizează întâlniri cu directorii şcolilor pentru a organiza un program de recuperare în aşa fel încât cadrele didactice şi personalul care revin în unităţile de învăţământ să aibă posibilitatea să recupereze aceste zile în care nu au lucrat pentru că au fost în mişcarea aceasta de protest. Există toate premisele şi toată disponibilitatea pentru a putea recupera până la finele anului şcolar şi noi avem toată disponibilitatea în a găsi cele mai bune soluţii. Oricum, la nivelul unităţilor de învăţământ toată lumea îşi doreşte să se reia activitatea pentru a se putea încheia situaţia şcolară şi a putea să susţinem examenele naţionale”, a declarat Ligia Deca, conform news.ro.

Ea a menţionat că a modificat regulamentul de organizare internă şi de funcţionare în sistemul de învăţământ pentru ca situaţia şcolară a elevilor să fie încheiată cu mai puţine note.

„Mai mult decât atât, am uşurat acest proces de închidere a situaţiilor şcolare şi anume am modificat regulamentul de organizare internă şi de funcţionare în sistemul de învăţământ în aşa fel încât să se poată închide situaţia şcolară de către cadrele didactice, subliniez, cu mai puţine note. Deci, să nu mergem pe numărul de note care ar fi fost necesar dacă am fi avut un an fără întreruperi, ci să putem să facilităm încheierea situaţiilor şcolare în interesul elevilor”, a mai transmis ministrul Educaţiei.

