De ce poartă președintele USR, Elena Lasconi, două cruci la gât. Una este de la Neti Sandu, ”mi-a luat-o de jos, de la Obor”

Lasconi a mărturisit că cele două lănțișoare cu pandative în formă de cruce le-a primit cadou de la două persoane la care ea ține foarte mult.

Liderul USR a explicat că Neti Sandu i-a dăruit una dintre aceste cruciulițe, cea cu o formă mai mare, în urmă cu 25 de ani.

”Asta am primit-o și țin foarte tare la ea, pentru că e de la o persoană specială. Asta e de la Neti, pe care o am din 1999, când am ajuns eu la București. Știu că mi-a luat-o de jos, de la Obor, am fost împreună. Și țin foarte mult la ea. Sunt ... crucile mele.” - a explicat Lasconi.

Întrebată dacă le poartă pentru că o ”protejează de energiile acestea negative”, candidatul USR la Președinția României a spus că .. doar se simte bine cu ele.

”Nu. Ce ai în suflet și în minte te protejează, nu te protejează obiectele. Dar eu mă simt bine cu ele și de ce să nu le port? N-au nicio semnificație.” - a mai spus Elena Lasconi.

Ce crede Elena Lasconi despre căsătoriile între persoanele de același sex

O altă întrebare a fost referitoare la căsătoriile între persoanele de același sex. Lasconi, care este primar al municipiului Câmpulung, a precizat că legea română nu permite, în prezent, astfel de ceremonii.

În opinia sa, parteneriatul civil ar putea fi ”o normalitate” pentru persoanele de același sex.

”Despre căsătorie v-am spus că am o sensibilitate la cuvântul căsătorie, dar sunt sută la sută pentru parteneriatul civil. Și așa este o normalitate. Am spus-o, o repet, o democrație adevărată este atunci când îți respecți minoritățile. Altfel, nu. Și să știți că din discuțiile mele cu membrii ai acestei comunități să știți că nu reiese că pe ei îi deranjează cu ceva că se numește parteneriat civil și nu căsătorie.” - a mai spus Lasconi.

