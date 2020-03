De ce a fost testat Gheorghe Flutur pentru coronavirus, dacă nu avea simptome

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, anunţă că a fost testat pozitiv cu coronavirus. El a fost internat marţi seara la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava.

"Am încredere în medicii şi întregul personal de aici. Mă leagă de acest spital multe lucruri bune, investiţii importante făcute an de an.

Astăzi mă încearcă un sentiment de adâncă tristeţe că foarte mulţi suceveni, din care, din păcate, şi un număr mare de cadre medicale, sunt afectaţi de coronavirus. Sunt alături de ei şi le urez tuturor însănătoşire grabnică.

Către toţi compatrioţii mă adresez cu rugămintea de a respecta cu toată stricteţea măsurile adoptate de autorităţi, pentru a scăpa cât mai repede de virusul ucigaş. Un gând aparte de preţuire şi respect către medicii şi asistentele - întregul personal de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, pentru eforturile extraordinare pe care le fac în aceste zile dificile. De felul meu sunt un om care mă implic - am făcut-o şi în aceste săptămâni de foc, o voi face şi în continuare. Acum sunt şi eu printre cei afectaţi de coronavirus, dar sunt optimist că voi depăşi repede şi cu bine acest episod.”

Iar după ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, Flutur a fost internat la spitalul din Suceava.

”În aceste zile, aşa, de pe patul de spital, o să mă preocup pentru ca la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava să ajungă cât mai repede echipamentul pentru testarea la coronavirus", se arată într-un mesaj al lui Flutur postat pe pagina de Facebook a filialei PNL Suceava, potrivit Agerpres.

El menţionează că, în continuare, Consiliul Judeţean are ca prioritate asigurarea sprijinului financiar pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă din Suceava.

Flutur a fost testat pentru coronavirus duminică, deși nu a prezentat simptome.

”Mă simt bine, sunt internat de aseară de la ora 22:00 pentru că rezultatele testelor au venit ieri seară. Eu mi-am făcut testele duminică. Din păcate, am ieşit pozitiv. Sunt în izolare la Spitalul Judeţean Suceava. Nu am simptome, dar trebuie să respect procedurile”, a declarat Gheorghe Flutur, potrivit News.ro.

El a precizat că a fost preluat de acasă de o ambulanţă SMURD.

Preşedintele CJ Suceava a precizat că a mai fost testat cu o săptămână în urmă pentru coronavirus şi rezultatul a fost negativ. Flutur a afirmat că şi-a luat toate măsurile de precauţie de la declanşarea epidemiei.

”Mai sunt şi alţi colegi care au fost diagnosticaţi pozitiv, nu numai eu”, a declarat Flutur, precizând că nu are alte detalii.