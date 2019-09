Dăncilă, despre Kovesi: "Felicit orice om care obţine un rezultat"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, în contextul votului obţinut în COREPER de Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european, că acesta este un vot majoritar, iar majoritatea trebuie respectată.

"Este un vot majoritar. Din 22 de voturi 17 - "pentru". Întotdeauna majoritatea trebuie respectată", a afirmat premierul.

Viorica Dăncilă a arătat că este o informaţie "neverificată" aceea potrivit căreia preşedintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut ambasadorului României la UE, Luminiţa Odobescu, să voteze pentru desemnarea Laurei Codruţa Kovesi.

"Este o informaţie încă neverificată. Vom vedea pe urmă cum a votat", a spus şefa Executivului.

Întrebată cum ar afecta imaginea României unele suspiciuni legate de Kovesi, Dăncilă a declarat: "Eu sper să nu afecteze, dar, după cum ştiţi, sunt mai multe acuzaţii, sunt mai multe dosare deschise. Dacă unul din aceste dosare devine realitate sau, eu ştiu, are influenţe asupra imaginii doamnei Kovesi, pe plan extern reprezintă România. Şi atunci bineînţeles că imaginea României poate fi afectată. Eu am zis că este bine să lămurească toate aceste lucruri, că şi încrederea pe plan extern este mult mai mare. Nu am spus că este vinovată sau nu este vinovată, pentru că acest lucru nu pot să îl hotărăsc eu. (...) Sper ca niciun dosar din cele care planează acum şi care sunt în spaţiul public, nu sunt jurist şi cred că Justiţia trebuie înfăptuită de judecători, să nu se plieze pe realitate, pentru că acest lucru ar fi o lovitură pentru România".

De asemenea, întrebată dacă o va felicita pe Laura Codruţa Kovesi pentru votul obţinut, premierul a răspuns: "Bineînţeles. Felicit orice om care obţine un rezultat".

Joi, în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi ai statelor membre ale Uniunii Europene (COREPER), desfăşurată la Bruxelles, Laura Codruţa Kovesi a obţinut susţinerea pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului Public European. Surse de la Bruxelles au confirmat că în favoarea candidaturii lui Kovesi au votat 17 dintre cei 22 de ambasadori ai statelor care s-au alăturat până acum iniţiativei EPPO.

