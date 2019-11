Dăncilă spune că îi va transmite o scrisoare lui Iohannis pentru a-l invita la dezbatere

Preşedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, a anunţat luni că îi va transmite şefului statului, Klaus Iohannis, o scrisoare pentru a-l invita la o dezbatere în care fiecare să îşi prezinte realizările, dar şi proiectele.

"Eu chiar de astăzi îl invit pe domnul Iohannis la o dezbatere 1 la 1. Ştiţi foarte bine că am făcut acest lucru şi în campania pentru turul I. O dezbatere în care, în primul rând, trebuie să vorbim despre ceea ce am realizat: ce a realizat domnul Iohannis în cei cinci ani de mandat - ce a promis şi ce a realizat din ceea ce a promis -, iar eu să spun ce am făcut într-un an şi nouă luni cât am fost premierul României. (...) Voi face şi un demers oficial, îi voi adresa o scrisoare domnului Iohannis pentru această confruntare 1 la 1. Când vrea domnul Iohannis - eu am toată disponibilitatea. Azi, mâine o să trimit şi scrisoarea. Este normal să avem această confruntare, este o obligaţie pe care o avem faţă de români", a afirmat Dăncilă, la sediul PSD, conform Agerpres.

Întrebată dacă intenţionează să iniţieze o discuţie şi cu alţi candidaţi la alegerile prezidenţiale pentru a obţine susţinerea acestora în turul II, Viorica Dăncilă a precizat că se va adresa poporului român pentru a cere voturi.

"Eu vreau să am această discuţie cu poporul român, vreau să am această discuţie cu românii. Lor o să mă adresez. Cred că niciun lider nu poate să spună: 'veniţi şi votaţi cu X!'. Cred că trebuie să generez încredere în rândul românilor, indiferent cu cine au votat în primul tur", a susţinut ea.

Datele oficiale parţiale oferite de Biroul Electoral Central arată că în turul II al alegerilor prezidenţiale, care va avea loc pe 24 noiembrie, se vor confrunta Klaus Iohannis - candidatul PNL şi Viorica Dăncilă - candidatul PSD.