Dăncilă știe de l-a învins pe Barna la alegeri: ”Nu am o problemă legată de justiție”

Președintele PSD Viorica Dăncilă afirmă că a reușit să-l învingă pe liderul USR Dan Barna, intrând în turul 2 al alegerilor prezidențiale, pentru că ea nu are nicio problemă în justiție, spre deosebire de ceilalți 2 contracandidați ai săi.

Într-o declarație acordată duminică seara, imediat după aflarea rezultatelor exit-poll, fostul premier a afirmat că președintele Klaus Iohannis ar avea o problemă cu justiția într-un proces legat de casele sale, în timp ce Dan Barna ar avea o problemă legată de gestionarea fondurilor europene.

”Viorica Dăncilă nu are nicio problemă cu justiția. Ne uităm, Klaus Iohannis are și azi problema cu 6 case, are proces săptămâna aceasta, Dan Barna are o problemă legată de fondurile europene, deci eu nu pot să spun că am o problemă legată de justiție” - a spus președintele PSD.

Mai mult, Dăncilă susține că PSD și-a învățat lecția după alegerile europarlamentare din mai 2019, iar acum ”am venit cu ceea ce am făcut pentru oameni”.

”Al doilea lucru. Noi am înțeles ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare. Am înțeles că discursul nostru sau poate modul în care noi am direcționat comunicarea a făcut ca noi să ne îndepărtăm de ceea ce își dorea electoratul. Și am învățat din lecțiile de la europarlamentare și acum am venit cu ceea ce am făcut pentru oameni și oricât s-ar strădui unii nu le pot șterge cu buretele, cu ceea ce vrem pentru oameni și mai ales ceea ce vrem pentru România, pentru că vorbim de alegeri prezidențiale” - a spus Dăncilă duminică seara.

Citește și Cristian Tudor Popescu: De ce a pierdut Dan Barna alegerile prezidențiale

Întrebată de jurnaliști dacă îl poate învinge pe Klaus Iohannis în turul 2 al alegerilor prezidențiale, președintele PSD s-a arătat convinsă că poate reuși.

Reporter: Îl veți învinge pe Klaus Iohannis în turul 2?

Viorica Dăncilă: ”Eu cred că da, pentru că nu este o luptă între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Eu cred că este o luptă a românilor pentru România. O luptă a românilor care nu mai vor ca România să fie împărțită în două. Nu mai vor ca un președinte să aibă Guvernul meu, Parlamentul meu, comisarul meu, vor un președinte al tuturor românilor.”

CITIȚI ȘI: Cristian Tudor Popescu, după rezultatele exit-poll: ”Marele câștigător al zilei este Viorica Dăncilă”