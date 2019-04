Dăncilă: Să facem o ordonanţă de urgenţă să dăm gratuit lecitină către PNL şi către USR

Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că este nemulţumită de mesajele transmise de către liderii PNL, potrivit cărora PSD sărăceşte România.

”Ei au tăiat pensii şi salarii, noi am crescut pensii şi salarii”, a spus Dăncilă, care a adăugat că ar putea avea o iniţiativă pentru o Ordonanţă de Urgenţă prin care să acorde gratuit lecitină celor de la PNL şi USR, transmite News.ro.

Viorica Dăncilă a vorbit, sâmbătă, la Conferinţa Extraordinară Judeţeană a PSD Iaşi despre nevoia de unitate.

”Numai în echipa putem ajunge la obiectivele pe care ni le-am propus. Vorbim de unitate în cadrul Guvernului, vorbim de unitate în cadrul Partidului Social Democrat, o echipă care să fie în jurul preşedintelui partidului, Liviu Dragnea, vorbim de unitate în cadrul organizaţiei dumneavoastră”, a spus Dăncilă.

Ea a afirmat că şi-a propus să nu mai răspundă atacurilor, să nu le mai răspundă celor care o jignesc, dar atacurile liderlor liberali nu pot fi trecute cu vederea.

”Mi-am propus să nu răspund celor care, în loc de proiecte, au înţeles să vină cu jigniri, mi-am propus să nu le răspund celor care cred că prin aceste lucruri sunt mai puternici, au vizibilitate sau aduc un plus de imagine României, dar astăzi am văzut un lucru pe care nu pot să-l accept şi îmi încalc promisiunea de a nu răspunde acestor atacuri. Am văzut astăzi un aşa-zis lider de partid care şi-a permis să jignească femeile din partidul social democrat, dar acest lucru este de neacceptat. Un om care jigneşte femeile este un om slab. Să nu uite că a jignit astăzi multe femei, mame, soţii, prietene, fiice şi acest lucru cred că nu-i face onoare. Eu îi recomand să le trateze cu respect pe femeile social democrate şi pe toate femeile din România pentru că sunt mult mai puternice decât el şi mult mai determinate. Într-o luptă cu organizaţia femeilor social democrate, cu femeile din România, am toată convingerea că noi vom câştiga şi el va pierde”, a spus Dăncilă.

Aceasta a continuat: ”Tot acest om, tot acest lider care vrea să aducă voturi pentru partidul lui, în lipsa proiectelor pe care nu le are, a venit cu lozinci care nu îi fac cinste sau care dovedesc că, de fapt, memoria nu-l ajută: PSD sărăceşte România. Noi nu am uitat şi românii nu uită şi cred că va fi sancţionat aşa cum merită. Ei au tăiat pensii şi salarii, noi am crescut pensii şi salarii. Acest lucru nu mă face să avem o iniţiativă, să trimitem către PNL şi către USR, să facem o ordonanţă de urgenţă, prin care să le dăm gratuit lecitina ca să aibă memoria mult, mult, mult mai bună pentru că ei poate uită, dar cei care au trecut prin aceste situaţii neplăcute, cei care au fost umiliţi cu, siguranţă nu o să ia uite”.

Liberalii au organizat, sâmbătă, la Alexandria, un miting şi au reclamat că manifestarea nu le-a fost autorizată.

"Liviu Dragnea a dat dispoziţie ca PNL să nu poată organiza miting în Alexandria. Începând cu ora 12:00 pornim din str. Vedea, nr.17 şi mărşăluim împreună cu candidaţii noştri la Alegerile Europarlamentare pe străzile oraşului", s-a anunţat pe pagina de Facebook a PNL.

Evenimentul s-a desfăşurat pe un spaţiu privat.

"Ludovic Orban în bârlogu' lu' Dragnea! Lupule, bine ai venit la Alexandria, Rareş Bogdan, bine ai venit, Siegfried Mureşan. Haideţi să-i încurajăm, haideţi să-i aplaudăm şi să le spunem bine aţi veni în casa lui Dragnea! Ei nu ne-au vrut aici, ne-au interzis accesul, dar am arătat că avem curaj, că nu suntem laşi ca ei, suntem la Dragnea acasă, să audă până la Videle: Veorica, venim şi la tine", a spus prezentatorul evenimentului de la Alexandria.

Rareş Bogdan a spus că a venit alături de Ludovic Orban pentru a elibera Teleormanul de "neobolşevicii lui Liviu Dragnea".

"În şapte ani de când guvernează România, Liviu Dragnea şi ai săi au spus un singur adevăr, unul singur: România merită mai mult. Da, România merită mult mai mult decât PSD, România merită mult mai mult decât Dăncilă, merită mult mai mult decât Carmen Dan, decât Liviu Dragnea, decât Eugen Nicolicea, decât Codrin Ştefănescu, decât «Mitralieră» Rădulescu, decât Şerban Nicolae, decât Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda. (...) Să nu vă fie frică, să nu vă fie frică, pentru că Liviu Dragnea pică şi va pica direct în nas, mult mai repede decât îşi închipuie cei care îl susţin", a afirmat Rareş Bogdan.

La rândul său, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus că PNL garantează că fiecare român va fi respectat.

"Cum conduc ei, dragii mei? Ştiţi foarte bine, în Teleorman, ştiţi foarte bine cum conduc în DB, ştiţi foarte bine cum conduc în Argeş, ştiţi foarte bine cum conduc în Ialomiţa, în Prahova mai puţin că lumea e mai educată şi...e o populaţie urbană. Îşi bat joc de oameni, îi sperie pe toţi oamenii care au frică faţă de Dumnezeu, îi sperie că nu le mai dau ajutoare sociale (...) Asta fac ei, conduc călcând în picioare voinţa şi demnitatea fiecărui român", a afirmat Orban.

El a afirmat că oamenii trebuie învăţaţi că "nu sunt condamnaţi să o ducă rău, că nu sunt condamnaţi să fie săraci, că au şansa de a trăi bine".

"Oameni buni, vom avea o muncă extrem de grea, mai ales aici. Ştiu foarte bine satrapii din judeţele din sud, primarii care îi mână ca pe oi la vot, primarii din Giurgiu, unde nici nu contează cum votează oamenii pentru că ei scriu procesele-verbale înainte de exercitarea votului. Ştiu foarte bine că sunt în stare să cumpere, pe nimic, că sunt în stare, şi deja au început, fiţi vigilenţi! De regulă o făceau numai în locale, acum sunt atât de disperaţi încât o fac şi la europarlamentare, plătesc datoriile de pe caiet şi îi pun pe oameni să voteze cu ei pentru că îi scapă de datorii. Aduceţi-vă aminte ce a făcut, nici nu îi ştiu bine numele... Cum o cheamă pe europarlamentarul care a vrut să fure la vot în Parlamentul European? Grapini! Grapini a vrut să fure la vot în văzul întregii Europe! Vă daţi seama de ce sunt ăştia capabili în fiecare secţie de votare? Cu ochii pe ei şi cu parul pe ei, cu plângeri penale la îndemâna fiecărui delegat la secţia de votare din partea Partidului Naţional Liberal! Cum i-am prins că vor fure, imediat anunţăm poliţia, dăm telefon la 112, depunem plângeri penale, să ştie clar că oricine vrea să fure nu va scăpa. În felul asta trebuie să păzim voturile noastre", a spus Orban.

La finalul mitingului, reprezentanţii PNL au plecat la o plimbare prin Alexandria, având buchete de lalele galbene, pe care le-au împărţit trecătorilor.

