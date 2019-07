Dăncilă respinge acuzația că ar fi schimbat miniștri la dorința lui Iohannis

Premierul Viorica Dăncilă a respins, luni, acuzaţiile ”apărute în spațiul public” potrivit cărora ar schimba miniştrii de la Interne şi Externe la solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis.

Ea a afirmat că, dacă ar fi făcut jocul lui Klaus Iohannis, ar fi ales de fiecare dată la ministere persoane pe care șeful statului le-ar fi agreat și nu ar fi existat atâtea blocaje în Guvern.

”Dacă era să procedez după această gândire, veneam de fiecare dată cu miniştri care erau acceptaţi pe domnul Iohannis repede, nu aveam atâtea blocaje la Guvern de fiecare dată atunci când am venit cu o propunere de ministru. Dacă făceam acest lucru, nu aveam de fiecare dată o nevoie de a modifica candidaţii pentru un anumit portofoliu. Nu am luat această decizie pentru că aşa vrea preşedintele Iohannis, am luat această decizie pentru că aşa cred eu că acest guvern va avea mai multă credibilitate, mai multă încredere şi că acolo unde simt că lucrurile pot merge mai bine voi face modificări pe viitor” a spus președintele PSD.

De asemenea, Dăncilă a ținut să sublinieze că PSD este ”în luptă” cu Iohannis.

”Noi suntem în luptă cu preşedintele Iohannis pentru prezidenţiale. Deci, dacă îmi asum ca preşedinte al partidului să obţin un anumit rezultat în alegerile prezidenţiale, cu siguranţă nu trebuie să fac jocul adversarului politic în această campanile, ci trebuie să îmi întăresc partidul, să îmi întăresc guvernul, să îmi întăresc poziţia”, a mai spus Dăncilă, catalogând drept ”total neadevărate” afirmaţiile.

Întrebată despre nemulţumirile faţă de activitatea ministrului Carmen Dan, Dăncilă a spus:

”Nu am să detaliez motivele. Am să am să repet ceea ce am spus înainte. Îmi doresc o eficienţă mai mare în activitatea guvernamentală. Îmi doresc un guvern în care miniştrii să aibă mai multă implicare şi să dea un grad de încredere în care guvern mult mai mare. Nu vrea ca să ies în faţa presei, a opiniei publice şi se fac analiza activităţii doamnei Carmen Dan sau altor miniştrii pe care îî voi schimba”.

Dăncilă a completat spunând că argumentele ţin de ”percepţia publică a acestui minister”.

”Vreau să dau mai multă credibilitate acestui minister şi pentru că eu cred că aici trebuie să avem o schimbare pentru un lucru mult mai bun sau a lucra mult mai bine în cadrul acestui minister. Nu cereţi să dau detalii din interiorul Ministerului sau să spun anumite lucruri….”, a mai afirmat premierul, potrivit News.ro.

”Am spus că percepţia publică legată atât de ministerul de Interne şi am văzut că şi la ALDE legată de Ministerul de Externe nu este una foarte bună la acest moment. Pentru mine, ca şi prim-ministru, este important ca percepţia legată de fiecare ministru în parte şi bineînţeles percepţia de ansamblu pentru Guvernul României trebuie să fie una pozitivă. Acest lucru nu mi-l va dicta strada, fiecare are dreptul să protesteze pentru un anumit lucru, sunt dispusă să ascult nemulţumirile celor care protestează în stradă, nu mi-l va dicta strada, dar eu cred că în calitate de prim-ministru trebuie să aduc în guvern oameni care au un grad de credibilitate mult mai mare, oameni care au multă experienţă şi care pot aduce plus valoare guvernului”, a completat premierul.

Întrebată dacă nu era aceeaşi percepţie despre Ministerul de Interne şi în 10 august, Dăncilă a spus:

”Nu comentez acest lucru, nu am de ce să comentez acest lucru. Ştiu că acolo sunt mai multe probleme, sunt mai multe reclamaţii, nu vreau ca a afirmaţie de-a mea să fie interpretată”.

Aceasta a adăugat că ”s-au acumulat mai multe lucruri, nu este neapărat legată schimbarea de ceea ce s-a întâmplat pe 10 august, sunt mai multe lucruri şi vrem să îmbunătăţim percepţia publică”.

Carmen Dan, al cărei nume figura pe lista remaniabililor, decizia urmând să fie luată la Comitetul Executiv al PSD de luni, a afirmat că şi-a depus mandatul.

De asemenea, ALDE a anunţat, tot luni, că îi restrage sprijinul politic lui Teodor Meleşcanu.

Demiterea celor doi miniştri a fost cerută în repetate rânduri de preşedintele Klaus Iohannis.

Pleşoianu: Sistemul a ordonat remanierea doamnei Dan şi a domnului Meleşcanu, iar doamna Dăncilă şi domnul Tăriceanu au acţionat întocmai şi la timp

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu afirmă că ”sistemul a ordonat remanierea doamnei Dan şi a domnului Meleşcanu”, iar liderii celor două partide din care provin miniştrii ”au acţionat întocmai şi la timp”.

”Prin vocea lui Iohannis, Sistemul a ordonat remanierea doamnei Dan şi a domnului Meleşcanu. Iar doamna Dăncilă şi domnul Tăriceanu au acţionat întocmai şi la timp. Asta e realitatea... Cât despre explicaţiile privind retragerea sprijinului politic pentru Meleşcanu... Cum să spui că îl retragi pentru că "sunt percepţii negative privind votul din diaspora"!? Dar de ce nu l-aţi retras când (ani întregi) au existat percepţii negative ale votanţilor PSD şi ALDE cu privire la faptul că domnul Meleşcanu nu are absolut NICIO reacţie atunci când diverşi ambasadori o iau razna pe câmpii!?”, a scris, luni, pe Facebook, deputatul Liviu Pleşoianu, potrivit News.ro.

Acesta le-a urat success Vioricăi Dăncilă şi lui Călin Popescu Tăriceanu.

”Doamna Dăncilă, domnule Tăriceanu, vă urez mult succes! Să vă voteze atunci pe dvs. cei din spatele domnului Iohannis... A, să nu uit: să vă voteze şi domnul Isărescu!”, a mai scris deputatul social-democrat.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, şi anunţat, luni demisia, afirmând că se pare că PSD a cedat în faţa preşedintelui Klaus Iohannis.

La rândul său, vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, a anunţat că formaţiunea a restras sprijinul ministrului Teodor Meleşcanu, fiind propusă Ramona Mănescu pentru Ministerul de Externe.