Carmen Dan a demisionat din fruntea Ministerului de Interne: ”Plec cu fruntea sus”

Carmen Dan a anunţat luni că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

"Plec cu fruntea sus. (...) Nu, nu am ce să-mi reproşez", a declarat Carmen Dan, înainte de CExN al PSD.

”Înțeleg că nu intră în discuție nicidecum un criteriu de neperformanță, practic este vorba despre o decizie politică, iar eu bineînțeles că respect deciziile politice. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii, acum un an nu ne-a deranjat, ne deranjează acum.” - a spus Carmen Dan, întrebată de jurnaliști dacă are să își reproșeze ceva.

Ea a mai precizat că așteaptă ca Dăncilă să ia act de demisia sa.

”Demisia este un act lateral. Mă aștept să ia act de demisia mea. Nu sunt emoționată, decât în măsura în care am investit în acest minister și sper în continuare ca acest minister să rămână în topul încrederei cetățenilor. Plec cu fruntea sus din Ministerul Afacerilor Interne.” - a spus Dan.

De asemenea, ministrul a mai spus că îi urează succes posibilului ei succesor, senatorul PSD Nicolae Moga.

”Nu știu dacă s-a decis în mod cert, dar i-aș ura succes colegului meu, senatorul Moga.” - a mai spus Carmen Dan.

Întrebată dacă a cedat PSD în faţa preşedintelui Klaus Iohannis atunci când a decis schimbarea sa din funcţie, Carmen Dan a spus: "Se pare că da”.

Demisia lui Carmen Dan de la MAI a fost cerută inclusiv de președintele Klaus Iohannis, pentru modul în care au gestionat alegerile europarlamentare din 26 mai.