Dăncilă propune comisar european un politician care a dat vina pe Rusia pentru furtunile din România

Fostul europarlamentar Mircea Paşcu este susţinut pentru funcţia de comisar european interimar, a anunţat, vineri, premierul Viorica Dăncilă la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

"Am considerat că este un om cu experienţă", a spus liderul PSD explicând că, în prezent, postul de comisar pentru politici regionale a rămas liber.

"Este un portofoliu important şi România trebuie să fie reprezentată", a punctat Dăncilă.

Ea a afirmat că susţinerea PSD pentru Paşcu a fost unanimă.

"Am supus la vot această opţiune, am avut în unanimitate votul colegilor din Comitetul Executiv Naţional şi am venit şi cu o propunere. În eventualitatea în care această propunere a noastră este acceptată de către Comisia Europeană, propunerea Partidului Social Democrat e Mircea Paşcu", a spus ea.

Viorica Dăncilă a adăugat că Paşcu "este un om cu experienţă, este fostul europarlamentar care a deţinut un post foarte important în Parlamentul European - vicepreşedinte al Parlamentului European".

Ioan Mircea Pașcu, Rusia și furtunile din România

Fostul eurodeputat social-democrat Ioan Mircea Pașcu a sugerat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, în iunie 2018, că Rusia s-ar afla la originea furtunilor care au făcut prăpăd în România, Bulgaria și Grecia.

“A observat cineva ca, de doua săptămâni de când a început Cupa Mondiala, pe toate stadioanele din Rusia europeană este soare, in timp ce in jur, ma refer la noi, la bulgari şi la greci avem numai ploaie si furtuni? Doua săptămâni - şi vor urma încă doua, pana la sfârşitul Cupei - Rusia se afla încontinuu intr-o zona de înaltă presiune atmosferică, iar cei din jur intr-o zona de presiune joasa ...Sunt convins ca este vorba exclusiv de efectele încălzirii globale ...”, a scris Ioan Mircea Paşcu la acea dată.