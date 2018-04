Dăncilă: ”Nu suntem la școală, să vină domnul profesor să ia elevii de urechi”

Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să anunţe dacă vrea să vină la şedinţa de guvern iar pe ordinea de zi, să fie un subiect care necesită prezenta şefului statului.

"Domnul preşedinte trebuie să anunţe dacă vine la şedinţa de guvern şi trebuie să fie pe ordinea de zi un punct care să necesite prezenţa preşedintelui. Nu suntem la şcoală, ca să vină domnul profesor să ia elevii de urechi, suntem oameni responsabili. Dacă a făcut-o o dată, asta nu înseamnă că lucrurile trebuie să se repete", a afirmat Dăncilă, la România Tv.

Ea a spus că doreşte "să fie un echilibru şi bune relaţii interinstituţionale, nu relaţii între oameni", iar preşedintele trebuie să-şi regândească modul de abordare.

"Probabil, nu-i place domnului preşedinte Viorica Dăncilă, dar relaţie instituţională între Guvern şi preşedinte trebuie să existe şi eu cred că domnul preşedinte trebuie să se mai gândească şi să regândească acest mod de abordare", a adăugat premierul.

Dăncilă a susţinut că, în caz contrar, va merge mai departe, cu susţinerea coaliţiei de guvernare şi a Parlamentului.

"Dacă nu o va face, eu voi merge înainte, am susţinerea coaliţiei de guvernare, am susţinerea Parlamentului, eu voi merge înainte şi voi încerca şi sunt sigură că voi reuşi să pun în practică programul de guvernare", a subliniat Dăncilă.

Ea a menţionat că preşedintele României nu are atribuţii în demiterea premierului.

"Preşedintele Romaniei nu are atribuţii în ceea ce înseamnă a demite premierul. Dacă eu i-aş spune acelaşi lucru domnului preşedinte, probabil ar zâmbi. Eu nu am zâmbit. Nu am zâmbit, pentru că mi se pare o glumă nelalocul ei. Nu poţi să spui aşa ceva, în calitate de om care ar trebui să aduci echilibru, să fii un mediator în cadrul statului", a mai spus Dăncilă.

