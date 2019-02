Dăncilă îi răspunde lui Iohannis: ”Întrebați-i pe cei cărora LE-A CRESCUT salariile”

Agerpres

Viorica Dăncilă a răspuns atacului lansat de Klaus Iohannis, săptămâna trecută.

Pe 22 februarie, Klaus Iohannis a declarat că Bugetul pe 2019 este ”bugetul rușinii naționale” și că ”PSD guvernează pentru Dragnea”.

Viorica Dăncilă a răspuns luni, 25 februarie, acestor atacuri.

”Pentru mine este clar. Aceste declaraţii sunt politice, de campanie electorală. Am să dau un simplu exemplu: aceleaşi declaraţii erau înainte de a prelua preşedinţia Consiliului UE. Tot atunci spunea că nu suntem pregătiţi, ca preşedinţia va fi una mediocră şi că nu vom avea rezultate. Realitatea a infirmat acest lucru. În nici 2 luni, România a închis mai multe dosare decât preşedinţia austriacă în 6 luni de zile.

Am reuşit să închidem dosare, să mergem în trialog cu dosare foarte grele, precum directiva gazelor sau directiva drepturilor de autor.

Guvernul acesta pe care domnul preşedinte îl critică în permanență a adus foarte multe lucruri bune pentru cetăţeni. Întrebaţi-i pe cei cărora LE-A crescut salariile, întrebaţi de investiţiile făcute în mediul rural, întrebaţi de PNDL 1, PNDL 2, pe care am auzit că anumite partide vor să le desființeze.

Dacă aş fi văzut în declaraţia domnului preşedinte, în declaraţia purtătorului de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale lucruri concrete pe care să i le reproşeze actualului Guvern, atunci am fi încercat cu siguranţă să vedem dacă acele lucruri se pliază pe realitate şi am fi luat măsurile care se impun. Dar am văzut doar declaraţii politice şi am văzut că jocul politic şi interesul personal primează înaintea interesului României şi al românilor. Şi acest lucru nu poate fi acceptat, cel puţin din punctul meu de vedere.

Toate aceste lucruri sunt preluate în plan extern. Vedem pe de-o parte, preşedintele României care spune că acest Guvern nu a făcut nimic, nu este bun. Vedem declaraţia lui Frans Timmermans care spune că Guvernul României a obţinut rezultate economice foarte bune şi a luat măsuri bune pentru cetăţeni.

Deci, cred că aceste afirmaţii contradictorii, care nu se bazează pe un lucru punctual, nu pot să facă decât rău României”, a declarat Viorica Dăncilă.

