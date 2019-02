Dăncilă, despre controversata OUG 114: ”Vom vedea ce modificări facem”

Agerpres

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că modificările la OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare vor fi în concordanţă cu problemele semnalate de reprezentanţii administrației.

Dăncilă a ținut să sublinieze faptul că "asta nu înseamnă o cedare".

"Legat de Ordonanţa 114, am spus că este nevoie de flexibilitate. Şi de aceea am chemat miniştrii, ca fiecare să spună ce probleme sunt pe fiecare capitol în parte. (...) Ceilalţi miniştri au discutat fiecare pe linia domniei sale, astfel încât acolo unde sunt probleme să vedem ce modificări facem. Asta nu înseamnă o cedare, asta nu înseamnă că dacă cine strigă mai tare, ăla are dreptate.

Vrem ca modificările pe care le facem să fie în conformitate, în concordanţă cu problemele pe care le aveţi dumneavoastră. Vreau sa schimbăm acest mod de abordare. (...) Problemele trebuie să vină dinspre dumneavoastră către noi ca să putem lua deciziile care se impun", a declarat şeful Executivului la cea de-a XXII-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România.

PNL: OUG 114 bagă economia în faliment

PNL a cerut membrilor Comisiei de buget-finanţe din Senat să trimită în plen un raport negativ în cazul legii de adoptare a OUG 114/2018, pentru a opri "dezastrul economic", a declarat purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Dancă.

"Săptămâna viitoare, marţi, la ora 11,00, este o oră esenţială pentru economia României. Comisia de buget-finanţe din Senat trebuie să dea raportul final la Ordonanţa 114, o ordonanţă criminală pentru economie a Guvernului PSD - ALDE. Comisia de buget-finanţe din Senatul României, fiind o comisie de raport, este esenţial ca acest raport să fie negativ pentru a opri dezastrul economic provocat de Ordonanţa 114 a Guvernului Dragnea - Dăncilă. (...) Îi somăm public pe membrii Comisiei de buget-finanţe din Senatul României să trimită în plen un raport negativ pentru Legea de adoptare a Ordonanţei 114/2018", a scris duminică Ionel Dancă, pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al PNL îi menţionează şi pe parlamentarii Puterii, membri ai comisiei, care pot opri OUG 114: Viorel Arcaş (PSD), Ştefan Mihu (PSD), Victorel Lupu (PSD), Ilie Niţă (ALDE), Roxana Piţurcă (PSD), Aurel Soporan (PSD), Tanczos Barna (UDMR), Eugen Teodorovici (PSD) şi cere electoratului acestora să se implice pentru stoparea actului normativ.

"Trimiteţi un e-mail sau un sms la parlamentarii PSD - ALDE - UDMR care fac parte din Comisia de buget-finanţe din Senat pentru a adopta un raport negativ în ceea ce priveşte OUG 114/2018 cu mesajul #OpriţiOUG114. Înţelegeţi o dată pentru totdeauna că OUG 114 bagă economia în faliment şi opriţi dricul pe care aţi aşezat România!", a precizat Dancă.

Totodată, liberalul a criticat faptul că Liviu Dragnea, Darius Vâlcov, Eugen Teodorovici, Călin Popescu-Tăriceanu şi Kelemen Hunor "nu vor să înţeleagă cât de nocivă este Ordonanţa 114 pentru economie şi pentru nivelul de trai al tuturor românilor".

"Groparii economiei româneşti - Dragnea, Vâlcov, Teodorovici, Tăriceanu şi Hunor - se fac că nu văd cum firmele din energie, telecomunicaţii, Internet, bănci şi pensii private sunt înnebunite de prevederile OUG 114, iar ei nu fac nimic pentru a opri acest măcel asupra companiilor. (...) Supra-taxarea acestor companii o vom plăti cu toţii prin facturi mai mari la gaze, energie electrică, carburanţi, telefon şi Internet, rate mai mari la bancă şi scumpiri în lanţ la alimente şi bunuri de larg consum", a arătat Dancă.

