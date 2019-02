Controversata OUG 114 care a introdus taxe pentru bănci ar putea fi radical modificată

Controversata ordonanţa 114 care a introdus taxe pentru bănci şi le-a mărit pe cele din telecomunicaţii şi energie, ar putea fi radical modificată în Parlament.

Cel puţin asta a anunţat preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Cei de la UDMR vor şi ei acelaşi lucru. Până să fie decise modificările, ordonanţa produce efecte.

Preţurile pentru alimente au crescut în ianuarie, patronii se aşteaptă la scumpiri şi mai mari, iar în paralel a fost pus în dezbatere modelul de cerere pentru că pilonul 2 de pensii să fie opţional.

Taxa de 2% pe afacerile companiilor din energie ar putea fi eliminată.

''Și doamna prim-ministru a consimțit că această taxă este excesivă și, cel mai probabil, o să renunțăm la această taxă'', a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Declaraţia vine după ce, în ultimele zile, ministrul Finanţelor şi premierul au dat de înţeles că Guvernul ar fi dispus să facă şi concesii.

Ordonanţa 114, care taxează băncile, firmele de telefonie şi energie trebuie să treacă acum prin Parlament înainte să devină lege.

Cei de la UDMR ar vrea, pe lângă modificarea taxelor, Pilonul 2 să redevină obligatoriu, şi nu opţional, aşa cum a decis Guvernul.

''Eu aş păstra Pilonul 2 de pensii obligatoriu pentru cei care şi acum plătesc acolo, dar sigur trebuie văzut cum va fi în continuare gestionat acest fond, astfel încât să nu fie riscuri'', a declarat Kelemen Hunor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a pus în dezbatere publică modalitatea prin care cineva poate renunţa să contribuie la Pilonul 2 de pensii.

"Nimeni sănătos la cap nu cred că ar trebui să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard, pentru că de fapt asta înseamnă. În momentul în care îţi muţi contribuţia de la Pilonul II la Pilonul I, tu renunţi la ce s-a acumulat în numele tău pilonul II în schimbul unei promisiuni dată de politicieni că atunci când o să ieşi la pensie cineva o să-ţi plătească pensia'~ a spus Gabriel Biriș, consultant fiscal.

"Vechiul proverb, este bine să nu-ţi pui toate ouăle într-un singur coş pentru că se pot întâmpla accidente să se spargă. Pilonul II a avut o performanţă bună şi pare să fie un plasament", a spus Aurelian Dochia, analist financiar.

Între timp, ordonanţa are efecte în economie. Reaprinderea inflaţiei în luna ianuarie ar fi unul dintre acestea, spun specialiştii.

Preţurile au crescut în medie cu peste 3 procente de la an la an. Faţă de decembrie, scumpirile cele mai mari au fost la cartofi, roşii, castraveţi şi morcovi, plus cele de la fructe.

Iar pentru legume, fructe şi ouă, Banca Naţională prevede creşteri de 4,4% până în primăvară.

Managerii din 10.000 de companii au apreciat într-o anchetă făcută de INS că aşteaptă creşteri de preţuri pentru următoarele trei luni, în toate ramurile economice, dar mai ales pe rafturile magazinelor.

