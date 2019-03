Dăncilă, atacuri la Iohannis. "Poate cineva nega creşterea veniturilor populaţiei?"

Agerpres

Premierul l-a criticat miercuri seară pe preşedinte, după retrimiterea bugetului pe 2019 în Parlament.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că funcţia unei rezerve de aur consistente păstrată în afara ţării nu se mai justifică, iar România are cu totul altă situaţie economică şi poziţie internaţională faţă de anii 1999 - 2002, când a fost făcut transferul rezervei de aur la Londra.

"România are cu totul altă situaţie economică şi poziţie internaţională faţă de anii 1999 - 2002, când a fost făcut transferul celor 61 de tone de aur la Londra. România este credibilă, are o solvabilitate mult mai consistentă, mai solidă faţă de acum 19 ani. Suntem stat membru al Uniunii Europene şi NATO, avem o economie de piaţă deplin funcţională, avem o creştere economică robustă şi susţinută an de an şi avem una dintre cele mai mici datorii publice. România are rezerve internaţionale consistente, aproximativ 32 de miliarde de euro, constituite la nivelul BNR, din care rezerva de aur înseamnă doar 3,8 miliarde de euro. Prin urmare, funcţia unei rezerve de aur consistente păstrată în afara ţării nu se mai justifică. România vrea să facă exact acelaşi lucru pe care l-au făcut deja sau urmează să îl facă şi alte state precum Germania, Austria, Belgia, Olanda sau Elveţia. Atunci preşedintele ar trebui să acuze şi aceste state, pentru că fac acelaşi lucru", a spus Dăncilă într-un interviu la Antena 3, întrebată cum îi răspunde preşedintelui Klaus Iohannis, care a acuzat PSD că vrea să pună mâna pe rezervele de aur ale ţării, care acum se află la Londra.

Întrebată cum evaluează ea economia României în condiţiile în care preşedintele a spus că este un dezastru, premierul a răspuns că mersul bun al economiei "este dovedit de cifrele oficiale şi de faptele guvernării".

"Este cineva care poate nega creşterea economică din ultimii doi ani sau creşterea PIB-ului cu aproximativ 60% în ultimii şase ani? Poate cineva nega creşterea veniturilor populaţiei, creşterea pensiilor, salariilor din sănătate, din educaţie? Să spui că România este un dezastru economic, în condiţiile în care cifrele oficiale arată progresul, arată nu doar o lipsă de respect pentru adevăr, dar şi o lipsă de responsabilitate. Deţinem Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene şi aceste declaraţii nu rămân doar în România şi pot genera neîncredere. Eu cred că un om responsabil nu poate să aducă prejudicii de imagine ţării sale cu lucruri care sunt departe de adevăr", a afirmat premierul.

"Cred că este evident pentru toată lumea că preşedintele Iohannis este interesat doar de campania electorală şi de dorinţa de a mai câştiga un mandat şi face gesturi care pun în pericol imaginea României. Blocajul la adresa Guvernului cred că a devenit principala preocupare a preşedintelui. Am văzut blocaj la nivelul numirii miniştrilor, am văzut acum blocajul în ceea ce priveşte bugetul, există sau nu există motive, preşedintele contestă la Curtea Constituţională orice. Cred că a ajuns să deţină recordul în această materie. Niciun alt preşedinte nu a abuzat de această prerogativă aşa cum o face domnul Iohannis. Şi prin această contestare s-a realizat şi o premieră nedorită, a demonstrat că nu este interesat nici de investiţiile în sănătate, nici de investiţii în educaţie, nici de creşterea alocaţiilor copiilor, nici de dezvoltarea comunităţilor locale. Este regretabil faptul că nu îşi înţelege rolul constituţional şi în acelaşi timp este îngrijorător faptul că prin acţiunile sale pune în pericol indicatorii macroeconomici ai ţării", a mai spus Dăncilă, întrebată de ce crede că a contestat preşedintele Iohannis bugetul pe 2019, deşi ştia că nu sunt şanse să i se dea dreptate.

"Bugetul pe anul 2019 prevede finanţări substanţiale pentru investiţii, creşterea pensiilor şi salariilor, bani mai mulţi pentru educaţie şi sănătate. (...) Din cauza campaniei în care a intrat domnul preşedinte, sunt puse în pericol dezvoltarea investiţiilor în domenii prioritare. Cred că domnul preşedinte a demonstrat azi încă o dată că nu este interesat nici de creşterea veniturilor populaţiei, nici de accesul românilor la servicii de sănătate performante, nici de educaţie, nici de dezvoltarea comunităţilor locale. Am prevăzut printr-un act normativ creşterea alocaţiilor copiilor începând cu luna următoare adoptării bugetului. Vă întreb acum: cine este de vină că alocaţiile copiilor nu au crescut de la 1 martie? Şi cred că telespectatorii dvs au deja răspunsul", a afirmat Dăncilă.

