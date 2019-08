Dăncilă, atac la Iohannis după ce a fost desemnată candidat: ”Au trecut 5 ani de nimic”

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă l-a atacat dur pe preşedintele Klaus Iohannis, sâmbătă la Congresul PSD în care i-a fost confirmată candidatura la Preşedinţie, fără să-i pronunțe numele.

Cu toate acestea, Dăncilă a făcut aluzie la Iohannis spunând că ”pentru cel ce promitea lucrul bine făcut, pare că ceasul a stat demult” - o aluzie la sloganul cu care Iohannis a câştigat alegerile.

Ea l-a atacat şi pe candidatul USR la preşedinţie Dan Barna, spunând în final că este mai puternică decât toţi aceşti bărbaţi care ţipă de pe margine.

”Au trecut 5ani de nimic”

Dăncilă şi-a început discursul spunând:

”De fiecare dată când urc pe o scenă în faţa voastră, îmi iau puterea şi energia de aici, dintre oameni, dintre cei care nu au uitat nici o clipă cine suntem şi pentru ce luptăm. Stimaţi colegi, acest congres este despre România şi este despre noi, despre Partidul Social Democrat despre cum ne scriem pe mai departe povestea şi cum scriem istoria ţării, despre viitorul nostru în aceste vremuri în schimbare şi despre ce ne dorim pentru români şi pentru România. Avem în faţă o competiţie electorală importantă în care unitatea şi dorinţa noastră de a fi din nou învingători vor fi cheia succesului. În această campanie va fi nevoie să ne punem nu doar solidaritatea, efortul şi munca, dar şi credinţa şi tot curajul de care putem da dovadă”.

”Cred în familie, în Dumnezeu, cred în muncă şi cred în cinste. Cred enorm în oameni în poporul român care ştiu că merită şi poate întotdeauna mai bine. Orice lucru pe care l-am făcut şi orice decizie pe care am luat-o, atât ca om cât şi dintr-o funcţie politică a fost pentru a ajuta mame, copii, tineri, pensionari. Sunt şi voi rămâne mereu alături de oameni. Sunt de 23 de ani în acest partid. 23 de ani de credinţă în această mare familie a noastră, 23 de ani de muncă în Partidul Social Democrat. Am plecat de la baza partidului, am lipit afişe, am împărţit pliante, am făcut campanii din uşă în uşă şi spun asta cu mândrie. În spatele meu nu stă nimeni şi nimic altceva decât muncă şi mers înainte. Am fost simplu membru de partid, preşedinte de organizaţie locală, am fost consilier local şi judeţean din partea Partidului Social Democrat, am condus organizaţia de femei judeţean şi naţional şi am fost membru al Parlamentului European timp de nouă ani de unde am plecat pentru a conduce Guvernul României”, a continuat ea, adăugând: ”Sunt un om plecat de jos care a muncit ca şi voi mulţi ani în acest partid. Am pornit în viaţă cu aceleaşi premise cu care pleacă cei mai mulţi tineri din România astăzi, dintr-o familie de oameni simpli, dintr-o localitate mică, fără privilegii. Am muncit mereu pentru lucrurile în care am crezut. Cred în Partidul Social Democrat, în forţa noastră, în puterea de care am dat dovadă în momentele cheie ale trecutului nostru”.

”Această ţară nu poate fi condusă de la Cotroceni sau de la Guvern. România trebuie condusă dintre oameni, împreună cu ei, alături de ei şi nu o dată la cinci ani, ci în fiecare zi de muncă pentru ca preşedintele este dator să muncească pentru ţară, să înceapă o transformare profundă de jos, de la rădăcini. Vreau pentru ţara mea siguranţă, ordine şi lege. Pentru fiecare român vreau o Românie în care nimeni nu trebuie să se teamă. Domnia legii şi garantarea siguranţei fiecărui român sunt priorităţi imediate pentru o societate stabilă şi funcţională. Am pornit o luptă împotriva criminalităţii şi nu mă voi opri. Am promis pedepse drastice pentru criminali, violatori şi pedofili şi asta voi face”, a asigurat premierul, potrivit News.ro.

Ea a afirmat că are o grijă deosebită pentru siguranţa femeilor şi a copiilor şi o să se lupte cu toate puterile pentru combaterea traficului de persoane, a violenţei domestice, a abuzului asupra copiilor.

”Mă voi lupta pentru o Românie sigură în care cei vulnerabili să nu devină victime din cauza vulnerabilităţii sistemului, viziunea mea este aceea a unei Românii în care siguranţa primează şi legea este înăsprită pentru orice act care pune în pericol vieţile oamenilor”, a promis Dăncilă.