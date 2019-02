Dăncilă a promis că va publica o fotografie cu Timmermans, care arată ”relația adevărată”

Premierul Viorica Dăncilă susține că relația sa cu vicepreședintele Comisiei Europene, socialistul Frans Timmermans, este una ”foarte bună” și respinge informațiile apărute în presă despre faptul că ar fi fost tratată cu răceală de oficialul european.

Premierul român susține că, la congresul PES din Madrid, a fost primită ”cu multă căldură” și le-a promis jurnaliștilor români, luni, că le va trimite o fotografie ”în care să vedeți care este relația adevărată cu Frans Timmermans”.

”O relație foarte bună. Nu m-a evitat deloc și o să vă trimit fotografii către presă în care vedeți că nu mă evită, dimpotrivă. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Am fost primită cu foarte multă căldură. Gândiți-vă că acolo am întâlnit colegi cu care am lucrat 9 ani de zile și am avut o conlucrare foarte bună.

Am o bună relație cu Frans Timmermans, nu știu de unde a apărut fotografia că mă evită. O să vă trimit acum o fotografie în care să vedeți care este relația adevărată cu Frans Timmermans și dacă într-adevăr este una de prietenie sau una în care să existe divergențe între premierul României și prim-vicepreședintele Comisiei.” - a spus Dăncilă.

Șeful Guvernului a mai afirmat că, la Madrid, ea și Liviu Dragneau au fost primiți bine chiar și de către românii din diaspora.

”Am fost primită foarte bine. Am fost primită foarte bine chiar de români din diaspora care ne-au așteptat, atât pe mine cât și pe președintele Dragnea la intrarea în sala de conferințe. Am fost primită foarte bine, deci cu mare deschidere de către omologii mei, deci eu pot să spun că această întâlnire de la Madrid a fost un succes pentru Guvernul României și Partidul Social Democrat.” - a mai spus Dăncilă.

Reacția sa vine după ce, pe contul de Twitter al PES, s-a văzut că Frans Timmermans o salută pe Corina Crețu, după care o ignoră pe Viorica Dăncilă. Premierul României a zâmbit spre Timmermans, însă acesta a trecut mai departe.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!