Dan Tudorache: Problema amnistiei și grațierii ar trebui lămurită duminică, la CEX-ul PSD

Agerpres

Partidul Social Democrat trebuie să lămurească problema legată de o eventuală amnistie sau grațiere în ședința CEX de duminică, deoarece este ultima din acest an.

Liderul organizației PSD sector 1, primarul Sectorului 1 Dan Tudorache, a confirmat pentru Știrile Pro Tv că la ședința liderilor PSD care va avea loc duminică s-ar putea discuta și despre o ordonanță despre amnistie și grațiere.

În opinia sa, social-democrații trebuie să profite de faptul că duminică are loc ultima ședință a Comitetului Executiv al PSD din acest an și să se ia o decizie clară în privința acestui subiect.

La rândul său, președintele comisiei parlamentare pentru legile justiției, Florin Iordache, a declarat vineri că nu știe ca peordinea de zi a CEX-ului de duminică să se afle și un punct referitor la amnistie și grațiere, însă a recunoscut faptul că orice memri CEX poate veni cu această propunere chiar în timpul ședinței.

De altfel, el este de părere că ”ar trebui (să existe, n. red.) un moment zero în care să se discute despre amnistie și grațiere”.

Citește și Olguța Vasilescu cere OUG privind amnistia și grațierea

Florin Iordache: ”În acest moment sunt mai multe proiecte. Eu n-am văzut în CEX în acest moment discuția pe o ordonanță despre amnistie și grațiere.”

Reporter: Dar un membru al Comitetului Executiv Național poate ridica această problemă?

Florin Iordache: ”Fără îndoială, în Comitetul Executiv se poate discuta orice fel de problemă, fie că discutăm de legea pensiilor, fie că discutăm de o astfel de ordonanță.”

Reporter: Dacă domnul Tudorache va cere în CEX un vot pe o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere, așa cum susține că o va face, a făcut-o și la începutul acestei săptămâni, dumneavoastră veți susține o astfel de idee?

Florin Iordache: ”Vedem argumentele domnului Tudorache. Așa cum știți, eu am fost promotorul unei legi privind amnistia și grațierea, e o lege care stă de 2 ani în Parlament. Eu personal am spus, ar trebui un moment zero în care să se discute despre amnistie și grațiere.”

Reporter: E nevoie și de o decizie politică pentru acest demers?

Florin Iordache: ”Fără îndoială, la anumite legi importante, cum e și aceasta, trebuie și o decizie politică. Nu știu dacă se va lua în acest CEX”.

De altfel, în urmă cu câteva zile, și vicepreşedintele PSD Olguţa Vasilescu a declarat că, personal, consideră că ar trebui aprobată o ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea.

Întrebată dacă ar trebui dată o ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea, Vasilescu a răspuns: "Din punctul meu de vedere, categoric da".

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer