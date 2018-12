Anunțul lui Dăncilă despre o OUG pe amnistie şi graţiere până la sfârşitul anului

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că nu are pe masă un act normativ privitor la amnistie şi graţiere şi că nu a discutat cu nimeni despre acest subiect.

”Nu avem așa ceva pe ordinea de zi, nu am așa ceva pe masa Guvernului”, a spus Dăncilă, după ce a fost întrebată de jurnaliști dacă exclude posibilitatea adoptării în ședința de Guvern a unei ordonanțe de urgență privind o amnistie și grațiere.

La insistențele jurnaliștilor, premierul a repetat faptul că nu are niciun act normativ în prezent despre amnistie.

Reporter: Liviu Dragnea spunea că în CEX ar trebui să se discute și despre amnistie și grațiere, să se ia o decizie politică. Credeți că ar fi necesară?

Viorica Dăncilă: ”Deci, în calitate de prim-ministru nu am un act normativ care să prevadă așa ceva. Nu am avut o discuție, deci nu pot să prevăd sau să vă spun ceva care ... Eu nu pot să vă spun dacă se impune o discuție (...) Am văzut opiniile colegilor din PSD, fiecare e liber să-şi spună opinia, eu nu am avut nicio discuţie despre acest lucru.", a afirmat Dăncilă la Palatul Parlamentului, după o întâlnire cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

