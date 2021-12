Cîţu afirmă că alocarea a mai puţin de 7% din buget pentru investiţii este "un compromis"

Agerpres

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, afirmă că alocarea unui procent din buget mai mic de 7 pentru investiţii reprezintă "un compromis" din partea PNL şi arată că partidul trebuie să decidă dacă face sau nu un astfel de compromis.

"Trebuia să fiu mai clar: este un compromis, vom vedea dacă Partidul Naţional Liberal va accepta să meargă şi cu acest compromis mai departe în această coaliţie, ca să fiu mai clar. E partea de principiu de la care am pornit când am făcut această coaliţie. Când s-a negociat coaliţia, fiecare partid a venit cu câteva lucruri pe masă la care ţinem, care reprezintă electoratul nostru, care ne reprezintă pe noi, liberalii şi social-democraţii, ce reprezintă electoratul domniilor sale. Pentru noi este foarte important să investeşti. Am demonstrat în ultimii doi ani de zile că deşi am eliminat taxe, accize, supraimpozitări, am reuşit să avem venituri mai mari la buget pentru că am investit şi să avem o creştere economică", a declarat Florin Cîţu, luni seară, la Digi 24, citat de News.ro.

El a explicat că pragul de şapte procente pentru investiţii nu reprezintă o cifră "venită din neant", ci este corelată de pachetul social propus de PSD, care poate fi susţinut doar prin investiţii.

"Ca să produci mai mult, trebuie să investeşti. E simplu: formula pe care a avut-o PSD în 2017-2019 n-a funcţionat; să dai ce nu ai duce la dezastru. Noi am arătat că trebuie să faci invers: întâi să investeşti, să produci şi apoi să dai şi de aceea au fost legate cele două”, a adăugat Cîţu.