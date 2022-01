Cum se simte Emil Boc după doza booster. "Am luat două pastile de paracetamol"

Facebook / Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că nu a simțit niciun efect secundar după ce, miercuri, s-a vaccinat cu a treia doză de ser împotriva Covid-19.

Edilul a făcut booster-ul cu Pfizer, după ce primele două doze au fost cu serul produs de AstraZeneca.

Emil Boc a declarat pentru presa locală că a luat două pastile de paracetamol, înainte și după vaccinare.

"Nu am absolut niciun simptom care să-mi spună că e vreo problemă. Față de doza 1, când am făcut, atunci, cu Astrazeneca, când am avut un pic o stare mai febrilă, început de frisoane, la doza 2 nu am avut nimic, iar acum, la doza 3, pe care am făcut-o cu Pfizer după cele două cu Astrazeneca, pot să vă spun că totul a fost absolut în regulă - o simplă, ușoară durere la locul unde a fost administrat vaccinul, dar, în rest, absolut nimic. Recunosc, am luat două paracetamoale, unul imediat după vaccin, altul seara, înainte de culcare. Totul a decurs normal, fără probleme", a spus Emil Boc, potrivit Ziua de Cluj.

Boc a anunțat miercuri că s-a vaccinat cu cea de-a treia doză anti-COVID.

"Azi m-am vaccinat cu Doza 3. Vaccinarea reprezintă cea mai sigură cale pentru protejarea sănătății individule și colective. De asemenea, vaccinarea previne aglomerarea sistemului medical", a transmis Emil Boc.