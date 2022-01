Cum a lăsat Ilie Bolojan Guvernul fără televizoare când a fost secretar general: Le-am luat pe toate din birouri și le-am dat

StirilePROTV

Ilie Bolojan, șeful CJ Bihor, a povestit într-un interviu cum a lăsat angajații Guvernului fără televizoare în perioada în care a fost secretar general.

El a povestit, pentru Libertatea, că în 2006, Călin Popescu Tăriceanu l-a sunat pentru a-i propune să fie ministru al Agriculturii și că a refuzat, dar și că în 2007 premierul de atunci a revenit cu propunerea de a fi secretar general, ceea ce a și acceptat.

Atunci a fost perioada în care Bolojan i-a lăsat pe angajații Guvernului fără televizoare.

“Când am fost numit secretar general al Guvernului, ca să știu ce e hardughia aia, am intrat de la subsol, până la etaj. (…) Am mers prin birouri și ce m-a surprins a fost că aproape în fiecare birou mergea un televizor. Erau pe televiziunile de știri. M-am gândit cum se pot concentra oamenii ăștia dacă le merge televizorul tot timpul? Ai proiecte, ai legi… Cum să te concentrezi? Am luat toate televizoarele din birouri, mai puțin la biroul de presă. Am sunat-o pe Mioara Mantale, care era prefect: ‘doamna Mantale, aveți ceva case de copii?’ ‘Da’. ‘Veniți cu două microbuze și luați-vă televizoarele’. Recunosc că am trimis și la Direcția de Asistență Oradea, tot pentru copii”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan: Apăream pe coperțile ziarelor cu toporul însângerat în mâini

El a explicat că nu este sclavul imaginii și că a luat măsuri chiar dacă acestea l-au costat din punct de vedere al imaginii.

Citește și Câți bani va economisi CJ Bihor după concedierea a 50% dintre angajați

“Știți cum eram eu în primul an când am fost primar la Oradea? Scăzusem la 12-15%. Am luat câinii de pe străzi și apăream pe coperțile ziarelor cu toporul însângerat în mâini. Și s-a întâmplat să moară, în România, un copil sfâșiat de câini. A doua zi, niciun demonstrant nu mai era în fața Primăriei. Nu poți, ca primar, să stai mereu cu ideea: ce se va zice despre mine, ce arată sondajele, ce se așteaptă oamenii să le spun?”, a povestit Ilie Bolojan.