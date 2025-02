Crin Antonescu, despre potențiala primă doamnă: Experiența ei poate fi preşedintelui de un real ajutor

”Deşi sunt un susţinător al familiei tradiţionale, nu am prejudecăţi, în orice caz nu consider că bărbatul trebuie să spună ce face femeia, nici dacă e preşedintele României”, a afirmat Antonescu, subliniind că, având în vedere vasta experienţă a soţiei sale în multe domenii, de la societate civilă la politică şi relaţii internaţionale, i-ar plăcea ca aceasta să se implice, dacă îşi doreşte.

”Pentru că m-aţi întrebat pe speţa mea, în ipoteza în care eu ies (preşedinte – n.r.), pentru că nu pot să vorbesc despre primele doamne ale altora, în primul rând să spun că, deşi sunt un susţinător al familiei tradiţionale, nu am prejudecăţi, în orice caz nu consider că bărbatul trebuie să spună ce face femeia, nici dacă e preşedintele României. Soţia mea are o carieră, soţia mea are o personalitate, soţia mea are nişte proiecte, are un mandat în Parlamentul European acum, deci va fi decizia ei dacă dacă doreşte (să se implice ca primă doamnă – n.r.)”, a afirmat Crin Antonescu, miercuri seară, la Antena 3.

Întrebat dacă a discutat cu Adina Vălean despre acest subiect, al implicării sale ca primă doamnă, Antonescu a răspuns: ”Nu vindem în pielea ursului din pădure, adică mai e mult până atunci, dacă o fi să fie”.

El a mărturisit că soţia sa, ”vrând, nevrând trece şi prin încercarea” asta, arătând că în astfel de perioade ”nu ai cum să scapi de tot cortegiul de inconveniente, ca să nu le zic nenorociri, al unei campanii electorale, inclusiv toate mizeriile pe care le poţi auzi”.

”Revenind, nu ştiu ce va face, dacă va opta - ceea ce mi-aş dori, vă spun foarte sincer - să joace neoficial în rol de primă doamnă, cred că este un om care din experienţa ei realmente notabilă în ceea ce priveşte relaţii internaţionale, din oamenii pe care îi cunoaşte, din modul de a gândi al unor politicieni, formaţiuni politice poate fi preşedintelui de un real ajutor. De asemenea, este o persoană care mai demult, înainte de a intra în politică, a avut tangenţă şi a avut legături şi a lucrat şi în societatea civilă, deci cred că ar putea să se alăture, să dinamizeze proiecte de real folos pentru societate. Dar nu vreau să vorbesc eu, care nu sunt nici măcar preşedinte”, a adăugat Crin Antonescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: