Consiliul Naţional PLUS a acordat Biroului Naţional un mandat pentru a începe discuţia despre fuziunea cu USR

Consiliul Naţional PLUS a acordat Biroului Naţional al partidului un mandat pentru a începe discuţia despre fuziunea cu USR, cu două obiective: elaborarea condiţiilor de fuziune şi, respectiv, organizarea unui congres în iulie 2020.

Comitetul Politic al USR şi Consiliul Naţional al PLUS s-au întrunit sâmbătă, în şedinţe separate, cu scopul de a lua o decizie în ceea ce priveşte organizarea unui congres de fuziune.

Sâmbătă, la ora 18.30, la finalul Comitetului Politic al USR şi al Consiliului Naţional al PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna vor susţine o conferinţă de presă comună în care vor prezenta concluziile discuţiilor.

″În cursul lunii februarie, filialele USR şi PLUS sunt încurajate să îşi desemneze de comun acord candidaţii comuni ai Alianţei la alegerile locale”, preciza, la data de 27 ianuarie, Alianța USR PLUS, printr-un comunicat.

În cadrul şedinţei de la acea dată, a fost completată şi echipa executivă a Alianţei USR PLUS.

Astfel, membrii Comisiei comune a Alianţei sunt: Dragoş Tudorache (PLUS) - coordonare, Ionuţ Moşteanu (USR) - comunicare, Silviu Dehelean (USR) - juridic, Dragoş Neacşu (PLUS) - finanţare, Oana Ţoiu (PLUS) - politici publice, Moise Guran (USR) - campanii.