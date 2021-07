Clotilde Armand, mandată de Consiliul Local Sector 1 să ceară în justiție rezilierea contractului cu Romprest

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a primit mandat de la consilierii locali în vederea rezilierii contractului cu Romprest şi a recuperării a 50 de milioane de euro, pe care compania i-ar datora autorităţii locale.

”De astăzi primarul poate solicita Justiției rezilierea contractului cu Romprest. Asta înseamnă să nu renunți. E o mare victorie. Este ceea ce trebuia făcut de toți primarii dinaintea mea.” - a scris pe Facebook Armand.

Ea a convocat o şedinţă a Consiliului local care a avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Sectorului 1 în vederea promovării unei acţiuni având ca obiect rezilierea contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate.

"Fără votul consilierilor, care sunt parte în acest contract, nu vom putea să cerem înapoi cele 50 de milioane de euro. (...) Nu vom putea să cerem în instanţă rezilierea contractului. Dacă nu vin, înseamnă că, pur şi simplu, le place situaţia, le place că serviciul public e în colaps, le place că avem gunoi pe stradă, nu vor să rezolve situaţia. Fac un apel la toţi consilierii să se arate responsabili de situaţia asta şi să spună nu gunoiului", a afirmat Armand, înaintea reuniunii, potrivit Agerpres.

Armand a susţinut că nu are nimic cu Romprest, tot ce vrea fiind ca autoritatea locală să aibă un serviciu public de calitate, la un preţ corect.

"La ora actuală, avem serviciul public cel mai scump din România şi vedeţi cât gunoi avem pe străzi. (...) Am negociat, am discutat, am făcut numeroase comisii, am cerut mediator, am mediat, am discutat, asta facem din noiembrie. (...) Romprest a fost invitat la primărie de nu ştiu câte ori", a explicat ea.

PNL a anunțat că susţine proiectul privind iniţierea unei acţiuni în instanţă pentru rezilierea contractului cu Romprest, dar cu anumite amendamente.

"Rolul Consiliului Local este de a vota pe oportunitate, avem nişte amendamente la acest proiect, prin care ne asigurăm că votul Consiliului e dat pe oportunitate, iar legalitatea, respectiv prejudiciile ce pot rezulta din lipsa legalităţii sunt în sarcina celor ce au datoria să verifice aceste lucruri, deci a doamnei primar şi a aparatului dânsei", a spus preşedintele filialei PNL, Sebastian Burduja, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Viceprimarul Sectorului 1 Ramona Porumb (PNL) a atras atenţia că rezilierea unui contract nu se realizează peste noapte, atrăgând atenţia asupra posibilelor prejudicii, dacă aceasta nu se efectuează aşa cum trebuie.

"Astăzi, după discuţii cu avocaţii noştri, pentru că rezilierea e foarte complexă, nu se poate face peste noapte, am agreat să venim cu trei amendamente, astfel încât să fie respectate prevederile legale şi contractuale. Primul amendament presupune exact ce solicită şi aparatul de specialitate (...) şi anume doamna primar să vină cu înscrisurile că a demarat o negociere cu operatorul de salubritate amiabilă, aşa cum prevede contractul (...). De-abia în urma acestor înscrisuri poate demara rezilierea. De asemenea, până la declararea unei hotărâri definitive a instanţei, are obligaţia de a respecta acest contact cu operatorul de salubritate. (...) Orice prejudiciu care va apărea din încălcarea acestor clauze contractuale sau a unor anumite prevederi legale va cădea exclusiv în seama primarului şi a aparatului de specialitate care nu a respectat legea", a menţionat Ramona Porumb.

Consilierul local PNL Daniel Ciungu a susţinut că primarul Clotilde Armand nu a negociat cu operatorul de salubritate.

"Noi vrem să respecte contractul, pentru că, dacă merge în instanţă să rezilieze, să nu pierdem noi, cetăţenii Sectorului 1. (...) Noi i-am dat acum o lună mandat de negociere, i-am dat acum o lună mandat de control, dânsa nu a făcut nimic", a adăugat Daniel Ciungu.

La rândul său, consilierul local PNL Gheorghe Dinu a afirmat că primarul Clotilde Armand a cheltuit din bugetul aprobat numai 4% până pe 30 iunie.

El este de părere că primarul Armand "îşi iroseşte timpul" cu tot felul de conflicte, în loc să investească în bunăstarea comunităţii.