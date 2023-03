Ciucă, despre incidentul cu drona americană doborâtă deasupra Mării Negre: „E nevoie în continuare de dialog”

„Toate datele oficiale pe care le am au venit de la MApN. Ştiu despre evenimentul deosebit de grav care s-a produs în spaţiul aerian din zona din Marea Neagră. Alte date nu am. E un incident grav care demonstrează că e nevoie în continuare de dialog, de fixarea unor repere de conduită în astfel de situaţii, pentru ca astfel de evenimente să nu se întâmple. Sunt convins că, aşa cum am înţeles din comunicatul Ministerul Apărării american, cât şi din partea Departamentului de Stat a rezultat că au avut loc întâlniri cu oficialii Federaţie Ruse la Washington şi ai SUA la Moscova, astfel încât să se găsească acele linii de dialog şi să se stabilească normele tehnice astfel încât evenimente de acest fel să nu se întâmple”, a afirmat Nicolae Ciucă, întrebat,miercuri în Călăraşi, ce opinie are privind incidentul în care o dronă americană a fost doborâtâ de un avion de război rusesc deasupră Mării Negre.

Un avion de război rusesc a lovit marţi o dronă de supraveghere americană deasupra Mării Negre, lovind elicea dronei şi determinându-i pe operatorii săi americani să o prăbuşească în apele internaţionale, potrivit Pentagonului, în primul contact fizic cunoscut între armatele ruse şi americane de la începutul războiului din Ucraina, în februarie anul trecut.

Doborârea dronei MQ-9 Reaper a escaladat imediat tensiunile dintre Casa Albă şi Kremlin, oficialii americani acuzând forţele ruse implicate în incident de comportament periculos, în timp ce Moscova acuză SUA că spionează pentru a da informaţii armatei ucrainene şi escaladează conflictul până la o confruntare militară directă.

Drona MQ-9 doborâtă în Marea Neagră în urma coliziunii cu un avion rusesc decolase marţi dimineaţă de la baza sa din România pentru o misiune de recunoaştere programată în mod obişnuit, care durează de obicei nouă până la zece ore, şi era neînarmată, a declarat un oficial militar american de rang înalt citat de „The New York Times”.

