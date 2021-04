Cîțu, despre supărarea celor din USR-PLUS: Mă surprinde. La ședința coaliției au spus altceva

Premierul Florin Cîţu s-a arătat surprins, joi, de motivele de supărare invocate de partenerii din coaliția guvernamentală, USR-PLUS, privind demiterea lui Vlad Voiculescu.

Șeful Guvernului susține că în ultima ședință cu liderii USR-PLUS, PNL și UDMR, toţi preşedinţii de partide au fost de acord că nu vor contesta atribuţiile constituţionale ale prim-ministrului atunci când vine vorba de evaluarea, propunerea şi decizia revocării unui ministru.

”Mă surprinde puţin abordarea. În şedinţa de coaliţie de luni a fost foarte clar din punctul meu de vedere, s-au discutat atribuţiile constituţionale ale premierului. Aceste atribuţii sunt de a evalua şi de a propune, atunci când decide, revocarea, înlocuirea unui ministru. Nu am făcut decât să îmi exercit atribuţiile constituţionale şi în acea şedinţă toţi preşedinţii de partid au fost de acord că acestea sunt atribuţiile premierului şi nu vor contesta niciodată sau nu vor pune sub semnul întrebării atribuţiile constituţionale ale premierului. Aceasta a fost concluzia de luni, cu aceea am plecat în acea zi”, a afirmat Florin Cîţu.

Miercuri, vicepremierul Dan Barna, care este și co-președinte al USR-PLUS, s-a arătat nemulțumit de faptul că premierul l-a demis pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății fără să îi consulte și pe cei din USR-PLUS.

”Nu a existat nicio consultare anterioară, nici azi, nici ieri, nici în ultimele zile, legată de o astfel de decizie, cu atât mai mult cu cât luni în şedinţa coaliţiei agreaserăm că ne reîntoarcem la obiectivul de guvernare şi ieşim din acest joc de balet politic, în care fiecare încearcă să-şi mărească impresia artistică", a spus liderul USR.