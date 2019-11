Cioloș: USR-PLUS să înceapă ”rapid” discuțiile cu PNL pentru alegeri anticipate

Președintele PLUS Dacian Cioloș a anunțat că Alianța USR PLUS trebuie să înceapă ”rapid” discuțiile cu PNL pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.

După înfrângerea răsunătoare a PSD la alegerile prezidențiale, fostul premier spune că este momentul ca forțele politice ”care doresc modernizarea României” să colaboreze.

”Țara are nevoie de reforme urgente, iar pentru realizarea lor noi, Alianța USR PLUS, trebuie să începem rapid discuțiile cu PNL pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Ne trebuie un nou Parlament, care să își asume schimbarea în bine a României. Sperăm ca lucrul acesta să îl înțeleagă și reprezentanții celorlalte partide din Parlamentul actual.

PSD a fost învins, dar încă are pârghii prin care poate frâna dezvoltarea și modernizarea țării. De aceea este important să înlăturăm PSD de la conducerea administrațiilor locale. Alianța USR PLUS are în vedere o colaborare cu PNL acolo unde acest lucru ne poate ajuta să promovăm candidați de valoare și să trimitem PSD în opoziție. Ideal ar fi să modificăm legea, astfel încât primarii și președinții de consilii județene să fie aleși în două tururi de scrutin.” - a transmis Dacian Cioloș pe Facebook.

În ultima zi a campaniei electorale, Klaus Iohannis a declarat că susţine în continuare alegerile parlamentare anticipate şi că va încerca să convingă cât mai mulţi parlamentari în acest sens.

"Alegerile parlamentare poate chiar reuşim să le avem mai repede decât în toamna anului viitor. Pentru mine, anticipatele rămân prima opţiune. Am spus-o demult, rămân la această idee şi sper să reuşesc să conving suficienţi parlamentari", a afirmat Iohannis.