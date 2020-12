Alianţa USR PLUS îl va propune la consultările de la Cotroceni pentru funcţia de premier pe Dacian Cioloş, a declarat, luni, copreşedintele Alianţei, Dan Barna.

"Este o decizie luată în cadrul PNL, nu e foarte mult de comentat, prioritatea acestor zile sunt negocierile şi constituirea guvernului reformist al României. Mesajul pe care l-am transmis în conferinţa de azi-dimineaţă (...) era acela că e într-adevăr nevoie, şi cumva în cheia aceasta ar trebui privit rezultatul votului de duminică, de un premier credibil, de un premier cu imagine, care să redea speranţa românilor într-o guvernare care poate să facă reforme în România. USR PLUS va merge la consultările de la Cotroceni, anunţate în această după-amiază de preşedinte, cu propunerea Dacian Cioloş. Este o propunere de premier care are şi credibilitatea şi experienţa şi buna practică a acelui an în care s-a văzut că în România putem avea şi o guvernare decentă", a declarat Barna la Digi24.

Cioloş: Dacă preşedintele mă va desemna premier, sunt gata să îmi asum această responsabilitate

Europarlamentarul Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, a declarat că, dacă preşedintele Klaus Iohannis îl va propune pentru funcţia de premier, este gata să îşi asume această responsabilitate.

"Mi se pare de bun simţ să mergem cu o propunere pe care am anunţat-o în campanie, şi anume propunere de program de guvernare şi o propunere de premier, şi când va fi cazul propunerii inclusiv de candidaţi pentru poziţiile de miniştri. Considerăm că avem oameni pentru toate poziţiile din Guvern, însă preşedintele este cel care va face desemnarea premierului şi vom vedea ce are de gând preşedintele. Nu e o propunere doar de dragul de a avea o propunere (de premier - n.r.). Deci eu, dacă preşedintele mă va desemna, sunt gata să-mi asum această responsabilitate, nu o fac de dragul de a arunca un nume. Eu nu fac ca şi alţii care candidează şi apoi se retrag de pe listă. Îmi asum această propunere pe care partidul o face. Dar evident că preşedintele trebuie să facă nişte calcule să vadă în jurul cui se poate construi o majoritate şi vom vedea care este opinia preşedintelui. În situaţia aceasta nu mergem cu condiţii ultimative", a spus Cioloş, la Digi 24.

Potrivit acestuia, depunerea mandatului de către Ludovic Orban este "un semnal şi o nevoie să intrăm într-o nouă fază pentru constituirea unei majorităţi care să propună un program de guvernare reformator pentru România''.

El a precizat că noul premier trebuie să fie unul reformator, care să accepte un program de guvernare care să modernizeze România.

"Depolitizarea trebuie făcută, 'Fără penali în funcţii publice' trebuie finalizată. (...) Trebuie făcută depolitizarea serviciilor publice, reforma administraţiei publice şi aşa mai departe Avem o serie de măsuri pe care le-am propus. (...) Nu ştiu care e obiectivul celorlalte partide. Obiectivul nostru este să regăsim în programul de guvernare angajamentele pe care noi le-am prezentat în campanie şi astăzi am prezentat măsuri noi, concrete. (...) Facem un guvern pentru patru ani, nu ne jucăm doar 'Hai să facem un guvern şi vedem noi mai încolo ce să facem cu el' ", a explicat Dacian Cioloş.