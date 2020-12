Marcel Ciolacu: O iresponsabilitate ce a făcut Orban. Pe cine vrea să propună premier

Marcel Ciolacu a declarat că demisia lui Ludovic Orban este un gest iresponsabil pentru că Guvernul este lăsat fără puteri depline în perioadă de pandemie.

Liderul PSD a adăugat că la Consiliul Politic Naţional care va avea loc miercuri, cel târziu joi, va propune colegilor ca PSD să meargă cu propunerea de premier la consultările de la Cotroceni în persoana lui Alexandru Rafila.

„Deci nu înţeleg. Şi-a dat demisia pentru că a pierdut alegerile, dar va forma un Guvern după alegeri? Din acest moment, Guvernul nu mai poate emite ordonanţe de urgenţe. Noi nu avem constituit un Parlament. Toată această procedură poate să dureze şi o lună de zile. Ce face România în această lună de zile, când avem un lider politic care vremelnic ocupă funcţia de premier şi pleacă după funcţie. Dacă Guvernul nu e instituit la prima încercare, noi nu avem un Guvern cu drepturi depline în plină criză sanitară? Este un gest iresponsabil. Vorbim de lucruri diferite. Este normal când pierd alegerile că nu mai ai ce căuta în funcţie, dar până vine următorul Guvern îţi faci datoria până la capăt ca om de stat. Ei au pierdut alegerile, intrăm în logica constituţională în care partidul cu cele mai multe mandate merge primul să propună premierul”, a declarat Marcel Ciolacu luni la Digi 24, potrivit News.ro.

El a adăugat că preşedintele Iohannis a spus că forţele de centru-dreapta au 50%, după alegerile parlamentare, însă PNL şi USR-PLUS fac 40%.„ Faţă de preşedintele României categoric am făcut altă matematică”, a adăugat Ciolacu.

„Am auzit preşedintele cum spune că forţele de centru-dreapta au 50%, dar a nominalizat că 25% are PNL, iar 15% are USR. Eu ştiu că fac 40%. Faţă de preşedintele României categoric am făcut altă matematică. Care e majoritatea? În acest moment nu avem oficial care sunte ponderile din parlament. Asta a înţeles Orban şi cu preşedintele României din tot votul de duminică al românilor? Să vină premierul să îşi anunţe demisia pentru că a fost sancţionat prin vot, pentru că a condus un Guvern incapabil şi corupt, dar să zici eu voi creiona o nouă majoritate. Păi ori ai pierdut alegerile, ori le-ai câştigat, omul lui Dumnezeu?”, a completat liderul PSD.

Acesta a mai spus că PSD va aştepta rezultatele oficiale şi apoi Klaus Iohannis trebuie să respecte Constituţia şi să cheme partidele la consultări.

„Noi aşteptăm rezultatele oficiale şi din acel moment aşteptăm respectarea Constituţiei şi preşedintele să cheme partidele la consultări. Am să le propun colegilor miercuri sau joi cel târziu, în funcţie de cum vor fi anunţate rezultatele finale, ca să mergem la Cotroceni cu domnul Alexandru Rafila pentru funcţia de premier”, a conchis Ciolacu.

Premierul Ludovic Orban a anunţat luni că îşi depune mandatul de prim-ministru. El a afirmat că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un Guvern de centru-dreapta. Orban şi-a exprimat convingerea că în viitoarele negocieri PNL va fi capabil să dea premierul şi să constituide coloana vertebrală a viitorului Executiv. Conform premierului demisionar, obiectivul pe care îl are este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. şi de a fi implicat în negocierile pentru formarea unui Guvern.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni că nu există un câştigător al alegerilor parlamentare, că PNL şi USR au obţinut mai multe voturi decât în 2016, concluzia sa fiins că centru-dreapta are peste 50%, iar PSD poate să rămână în afara deciziei politice. El a mulţumit tuturor celor care au votat, garantându-le că fiecare vot va fi luat în considerare. El a remarcat că sunt şi mulţi români nemulţumiţi de el, de partide, de întreaga clasă politică.

PSD a obţinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminică, la Camera Deputaţilor, 29,79 %, urmat de PNL - 25,1%, USR - PLUS - 14,85 %, AUR - 8,16%, UDMR - 6,64 %, iar PMP şi Pro România se situează sub pragul electoral, cu 4,68 %, respectiv 4,22 %din voturi, potrivit datelor anunţate luni de Biroul Electoral Central, după centralizarea voturilor 16.588 din cele 19.553 de secţii de votare, reprezentând 84,84 % din voturi.