Ciolacu anunță o discuţie pragmatică cu prim-ministrul Ungariei. Accesoriul vulgar de scump cu care a defilat pe lângă Orban

El a menţionat că s-a convenit începerea studiilor de fezabilitate privind realizarea unui proiect fanion la nivel bilateral - legătura feroviară de mare viteză Budapesta–Bucureşti.

”România se bazează pe acţiunea onestă a Ungariei pentru consolidarea Agendei strategice europene”, a adăugat Ciolacu.

La rândul său, premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat pe X o poză împreună cu Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor.

Orban a anunțat: ”Astăzi am vizitat #București pentru o întâlnire cu premierul

@CiolacuMarcel. Am promis că Președinția maghiară a UE va pune pe agenda Consiliului în această toamnă aderarea României la Spațiul #Schengen”.

Today I visited #Bucharest for a meeting with Prime Minister @CiolacuMarcel. I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the #Schengen Area on the Council’s agenda this Autumn. pic.twitter.com/5D9pdhPnLK