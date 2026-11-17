"Cred că în acest moment există o determinare foarte mare în PSD de a putea duce până la capăt şi reforma administrativ-teritorială şi aceasta cu companiile şi aparatul statului. Şi eu şi Sorin Grindeanu suntem extrem de determinaţi. Sunt sigur că nu ne vom împotmoli pe parcurs sau să începem să ajustăm până nu se mai schimbă nimic, pentru că, vă spun sincer, dacă la primăvară reforma va însemna doar comasare de trei comune şi la nivelul aparatului statului două agenţii nu este ce ne reprezintă pe noi sau pe mine, iar eu nu mă văd în continuare la conducerea unui partid care anunţă că face reforme şi se moleşeşte pe parcurs. Trebuie să înţelegem că este un lucru care trebuie făcut", a spus Manda la Radio România Actualităţi.

El a adăugat că "trebuie să ne uităm la cum arată România acum şi cum ar trebui să arate pe viitor".

"Trebuie să ne uităm la cum va arăta România în 2030, 2035, 2040 atunci când vorbim de localităţi, de comune, de oraşe, de municipii, de judeţe. Nu putem să rămânem închistaţi într-o chestiune care, cel puţin administrativ-teritorial, s-a făcut în 1968, răspunzând nevoilor din 1968", a afirmat Manda.