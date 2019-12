Cine este ministrul "Grindă", unul dintre cei mai bogați membri ai Cabinetului Orban

Avem guvernul cu cel mai sărac premier, de după Revoluţie. Miniştrii cabinetului Orban şi-au publicat declaraţiile de avere, iar şeful lor a mărturisit că până să preia executivul a trăit modest, chiar "auster", cu 3.000 de lei pe lună.

Liderul PNL are doar o casă lângă Bucureşti. Compensează însă, colegii săi. Ministrul Sănătăţii are şase terenuri, trei case, şi două maşini, iar şeful de la Finanţe terenuri agricole şi păduri.

Ludovic Orban povesteşte că a trăit ca un om simplu. Liderul PNL a oferit consultanță la firma unei colege de partid, care l-a plătit cu trei mii de lei pe lună. Potrivit declaraţiei de avere, Orban nu are terenuri, ci doar o casă de 200 de metri pătraţi într-o localitate de lângă Bucureşti. Şeful PNL conduce o maşină veche de 12 ani, iar pe numele soţiei a declarat două conturi.

Ludovic Orban, prim-ministru: "Sunt auster și cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. În viaţă ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele, nu întotdeauna trăiești din veniturile pe care le încasezi într-un an, ci și din veniturile pe care le-ai avut înainte"

La polul opus este Ministrul Dezvoltării, cel mai bogat dintre miniştrii lui Orban. Ion Ştefan are 20.117 metri pătraţi de terenuri agricole, dar şi 6.236 metri în intravilan. Deţine şi două case, iar la una din ele i-a mai adăugat un etaj însă a uitat să plătească impozitul. "A greşit constructorul grinda şi a ieşit mansardă-etaj", a spus Ştefan, supranumit acum şi ministrul "grindă".

Nici ministrul Finanţelor nu o duce rău. Are din donaţii mai multe terenuri - un hectar agricol, 1250 de metri pătraţi intravilan şi 75 de hectare de pădure. Florin Citu deţine un apartament şi o casă, dar şi 350 de mii de lei în conturi. Are însă şi un credit de 303.000 de euro şi a dat bani cu împrumut.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, are două terenuri la Vidra, în judeţul Ilfov, unde îşi construieşte şi o casă de vacanţă. În Bucureşti, are un apartament de locuit de 57 de metri pătraţi. Ministrul are trei maşini iar, în toamna anului trecut, a vândut un autoturism. Are aproape 26.000 de lei în conturi şi credite de aproape 200.000 de lei.

Medic cu o carieră în străinătate, iar apoi director de spital privat în România, ministrul Sănătăţii, Sebastian Costache, are şi el o avere consistentă. Are două terenuri agricole, patru intravilane, trei case, dintre care două moştenite şi un apartament în Râmnicu Vâlcea.

Ministrul are şi două maşini de lux plus o motocicletă. În timp, a strâns bijuterii de 30.000 de euro iar din 2014 are şi două arme de vânătoare de câte 3.000 de euro fiecare. Şi în conturi a adunat sume mari.