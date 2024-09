Ce spune Ciolacu despre candidatura lui Piedone pe listele PSD la parlamentare. Social-democrații joacă iar la două capete

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că nu s-a discutat „încă” despre posibilitatea ca primarul în funcţie al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, să se regăsească pe lista PSD Bucureşti pentru Parlament.

„Nu am discutat încă. Nu am discutat cu preşedinta organizaţiei de Bucureşti, nu am discutat cu preşedinţii organizaţiilor de sector. (...) Haideţi să vedem, e o discuţie pe care o avem în interiorul partidului”, a afirmat Marcel Ciolacu, răspunzând unor întrebări în cadrul unei declaraţii de presă făcute sâmbătă la Cornu, în judeţul Prahova.

Surse politice avansează ideea unei posibile candidaturi a lui Cristian Popescu Piedone pe listele PSD Bucureşti pentru un mandat de parlamentar. De altfel, şi la alegerile parlamentare trecute PSD a inclus pe liste mai mulţi parlamentari care sunt membri ai PUSL, potrivit News.ro.

Firea nu intră în competiție

Mai mult, printre cei care vor candida la parlamentare în Capitală se numără vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, liderul PSD Sector 1, Petre Florin Manole, dar şi persoane apropiate de Daniel Băluţă (primarul Sectorului 4) şi Robert Negoiţă (primarul Sectorului 3). De asemenea, Cristian Popescu Piedone negociază un loc de senator pe listele PSD, au declarat surse politice pentru News.ro.

Liderul PSD Bucureşti, Gabriela Firea, nu va intra în competiţia pentru parlamentare şi va rămâne eurodeputat.

Cele şase filiale PSD din Bucureşti şi-au împărţit locurile pentru alegerile parlamentare din decembrie.

Din partea PSD Sector 1, vor prinde locuri eligibile Petre Florin Manole (liderul filialei) şi Diana Tuşa, care va bifa al cincilea mandat de parlamentar.

Sectorul 2 va fi reprezentat de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi de Rodica Nassar, aflată neîntrerupt în Parlamentul României din anul 2000.

Filiala Sector 3 îi susţine pe vicepremierul Marian Neacşu, unul dintre apropiaţii premierului Marcel Ciolacu, şi pe Ioan Mihalcea, unul dintre apropiaţii lui Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3. Mihalcea a mai fost consilier la Guvern în mandatul Vioricăi Dăncilă.

Sectorul 4 va avea cel puţin două locuri eligibile, iar candidaţii vor fi decişi de primarul Daniel Băluţă, prim-vicepreşedinte al PSD la nivel naţional. “Un loc de deputat e rezervat pentru familia Goleac”, susţin surse politice pentru News.ro. Marian Goleac, fost şef al ADP Sector 4, este unul dintre apropiaţii primarului Băluţă. Goleac a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, după ce a ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat cu procurorii DNA. Soţia sa, Nicoleta Goleac, a fost sprijinită şi la alegerile din 2020 pentru un mandat în Parlament. A fost aleasă deputat pe listele PSD Bucureşti. Antonio Goleac, fiul celor doi, este director în Poliţia Locală Sector 4 şi ar putea candida în locul mamei sale, susţin sursele citate.

Al doilea loc eligibil pentru Sectorul 4 va fi ocupat de Vlad Drinceanu, fost consilier al primarului Daniel Băluţă, în prezent şef al Inspectoratul Şcolar Bucuresti.

Se așteaptă rezultatul discuțiilor cu Piedone

Sectorul 5 încă nu a stabilit candidaţii. “Aşteptăm rezultatul negocierilor cu Piedone, care-şi doreşte un mandat de senator. Să vedem dacă va candida pe listele PSD sau din partea PUSL”, explică sursele citate. Piedone a candidat la Primăria Capitalei din partea PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, însă a terminat competiţia pe locul trei, după Nicuşor Dan şi Gabriela Firea. În paralel, fiul său, Vlad Piedone, a fost ales primar al Sectorului 5, în locul tatălui. La alegerile parlamentare din 2020, Vlad Piedone a fost ales deputat de Suceava. “Şi la alegerile de anul acesta cei de la PUSL vor primi locuri eligibile pe listele PSD”, susţin surse social-democrate.

Din partea PSD Sector 6, senatorii Gabriel Mutu şi Daniel Zamfir vor candida pentru încă un mandat.

Statutul medicului Adrian Streinu Cercel, ales senator PSD în 2020 cu susţinerea Gabrielei Firea, este încă neclar.

PSD îşi propune să obţină cel puţin 9 deputaţi şi trei senatori în Bucureşti. “În cel mai bun scenariu luăm 10 mandate la Camera Deputaţilor şi 4 la Senat”, conchid sursele citate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: