Ce funcție va deține în Guvern Lia Olguţa Vasilescu. Anunțul făcut de Liviu Dragnea

Liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat duminică, la Târgu Jiu, că fostul ministru al Muncii Olguţa Vasilescu i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să accepte ca ea să fie consilier onorific pe infrastructură.

"Vineri am plecat de la Bucureşti spre Reşiţa şi am făcut opt ore. Am văzut cât de aglomerat este acest drum Craiova-Piteşti şi nu numai Craiova - Piteşti, toate drumurile au început să fie aglomerate pentru că economia a crescut în ăştia doi ani de zile foarte mult şi foarte rapid, asta înseamnă că mărfurile circulă mai mult şi sunt mai multe camioane. E absolut obligatoriu ca acest drum expres să se realizeze. Din câte ştiu, pentru două tronsoane s-au semnat contractele. Există deja la Ministerul Transporturilor o echipă dedicată doar pentru acest drum expres. Olguţa Vasilescu i-a cerut doamnei prim-ministru să accepte să fie consilier onorific al primului-ministru pe infrastructură pentru a se implica şi ea direct pebtru a urmări realizarea acestei lucrări, care este extrem de importantă pentru această zonă a ţării", a afirmat Dragnea.

Lia Olguţa Vasilescu a renunţat la portofoliul Muncii, fiind nominalizată de două ori în Guverm pentru ministerele Dezvoltării şi Transporturilor. De fiecare dată a fost însă respinsă de către preşedintele Klaus Iohannis, care a invocat lipsa de experienţă a acesteia.

