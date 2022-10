LIVE: Ce a obținut Nicolae Ciucă la Bruxelles. Premierul României face declarații de presă

Știrea este în curs de actualizare!

Sinteza declarațiilor premierului Nicolae Ciucă:

- A fost trimisă o scrisoare de invitație a ministrului de Interne către ministrul de Interne olandez, să vină în țara noastră, să vadă tot ce s-a întreprins.

- În ceea ce privește MCV, am avut discuții privind procesul tehnic. Au fost discușii tehnice pe care domnul ministru predoiu le-a purtat la nivelul Comisiei. De asemenea, sunt perspective pozitive, ca României să-i fie ridicat acest capitol al MCV.

- Urmează PNRR, a fost discutat și am avut o abodare cât se poate de clară la întîlnirea cu doamna Ursula von der Leyen. Este șansa noastră de a putea să facem în așa fel încât să fosloim banii care ni se cuvin, până la nivelul anului 2023 să reușim absorbția maximă a fondurilor.

- Timpul rămas la dispoziție până la finalul anului 2026 ne obligă la o coordonare a reformelor și investițiilor, într-o linie de priroritizare. Trebuie făcută astfel încât banii pe care-i primim de la UE să aducă plus valoare în economia românească. Traversăm o perioadă de criză. Am discutat și aspectul ajustării a o serie de jaloane și ținte, astfel încât să fie realizabile până în 2026. Este de interes capitolul pensii, am precizat că există acea limită de 9,4 % din PIB și am precizat că este posibil înlocuirea acestui indicator cu unul care să țină cont și de disciplina financiară.

- În ceea ce privește infrastructura de transport, și aici este nevoie de modificări.

Miercuri, Guvernul a anunțat că premierul Ciucă a cerut - în discuțiile cu oficialii europeni - inclusiv înlocuirea pragului care limitează cheltuielile cu plățile pensionarilor, cu un alt mecanism de referință.

În fața autoritățile europene, România s-a angajat să nu cheltuiească mai mult de 9,4 la sută din PIB pentru plățile făcute celor 5 milioane de pensionari.

De asemenea, Secretarul General NATO și șeful Executivului de la București au discutat despre evoluția situației din regiunea Mării Negre dar și despre forțele care trebuie să asigure defensivă pe flancul de sud-est al Alianței.

