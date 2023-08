Cătălin Predoiu: Parlamentul este responsabil ca profesiile să beneficieze de legi bune, de legi înţelepte

Declaraţia a fost făcută în cadrul evenimentului prilejuit de aniversarea celor 179 de ani de la înfiinţarea primei formaţiuni de pompieri în Bucureşti.

„În calitate de ministru de interne, nu voi lăsa niciun moment nefolosit pentru a nu explica importanţa muncii dumneavoastră colegilor miniştri, Guvenului, primului ministru, de deciziile cărora suntem cu toţii responsabili ca să aveţi în continuare dotări şi o salarizare corespunzătoare. Parlamentul, la rândul său, este responsabil ca profesiile, inclusiv a dumneavoastră, să beneficieze de legi bune, de legi înţelepte, de legi care să asigure echilibrul sistemelor, liniştea lor, liniştea oamenilor care deservesc aceste sisteme. Asta este partea noastră de muncă, a celor care facem parte din Guvern, din Parlament şi nu am dorit decât să subliniez faptul că sunt conştient şi de importanţa ei. În ceea ce mă priveşte, vă asigur de toate eforturile şi diligenţele că ne facem datoria, la rândul nostru, şi chiar în aceste condiţii complicate, şi interne, şi externe, pe care le cunoaştem cu toţii, să menţinem ceea ce am câştigat sub aspectul dotării, sub aspectul stabilităţii sistemelor şi, dacă se poate, să îmbunătăţim. În felul acesta este cea mai bună răsplată pentru ceea ce faceţi dumneavoastră, pentru profesionalismul pe care dumneavoastră îl demonstraţi. Vorbele sunt importante, dar ele trebuie însoţite şi de măsuri concrete de sprijin", a declarat Cătălin Predoiu.

El şi-a exprimat respectul faţă de salvatorii care s-au sacrificat "pentru protejarea valorilor şi a patriei".

„Unitatea dumneavoastră are o istorie care s-a fondat pe valori ale patriotismului, dedicaţiei faţă de cetăţeni, pe curaj, dar care este în acelaşi timp sfinţită, înnobilată de sângele celor care s-au sacrificat pentru aceste valori şi pentru protejarea valorilor şi a patriei. Faţă de ei, faţă de toţi foştii colegi ai dumneavoastră, ai înaintaşilor dumneavoastră, care au făcut acest sacrificiu şi care au dat nobleţe acestei profesii, mă înclin astăzi, îmi exprim omagiul şi respectul deplin", a afirmat ministrul Afacerilor Interne.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 18-08-2023 12:36