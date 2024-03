Cătălin Drulă îl acuză pe Marcel Ciolacu de manipularea bursei în cazul Roşia Montană: „Vom depune plângere penală la DNA”

USR anunţă, în acest context, că sesizează DNA şi autorităţile canadiene cu privire la această situaţie. Premierul Marcel Ciolacu afirmă că nu le poate răspunde celor care îl acuză că a manipulat piaţa bursieră prin declaraţiile sale privind procesul intentat statului român de compania care voia să facă exploatarea aurului la Roşia Montană.

„Noi vom depune plângere penală la DNA. Pentru manipularea pieţei de capital şi subminarea economiei naţionale, v-am spus că vom sesiza inclusiv reglementatorul pieţei de capital din Ontario, din Canada, unde este listată Gabriel Resources, compania din spatele proiectului Roşia Montană, pentru că manipularea pieţei de capital înseamnă că unor oameni le sunt furaţi banii pe baza unor afirmaţii false", afirmă Cătălin Drulă, citat într-un comunicat dat publicităţii sâmbătă de USR.

Formaţiunea subliniază că Drulă „a avertizat din 1 februarie că declaraţiile iresponsabile ale premierului Marcel Ciolacu şi ale miniştrilor săi din Guvern nu fac altceva decât să îmbogăţească, pe bursă, băieţii lor deştepţi”.

Potrivit USR, valoarea acţiunilor Gabriel Resources a crescut pe tot parcursul lunii februarie „pe fondul declaraţiilor şi acuzaţiilor lansate de PSD şi PNL, care anunţau pierderea procesului şi plata unor despăgubiri de 6 miliarde de dolari”.

„Practic, într-o singură lună, pe baza declaraţiilor iresponsabile ale lui Marcel Ciolacu, Marcel Boloş şi colegii lor de partid, valoarea acţiunilor s-a dublat. Compania canadiană are acum o capitalizare bursieră de peste 800 de milioane de dolari canadieni, ceea ce reprezintă mai mult de 600 de milioane de dolari. Aproape exclusiv pe baza disputelor din România, acţionarii au câştigat mai mult de 300 de milioane de dolari”, transmite USR.

Cătălin Drulă este de părere că “PSD-ştii au făcut, probabil, bani” de pe urma fluctuaţiilor la bursă ale acţiunilor Gabriel Resources

”Ciolacu trebuie investigat şi de autorităţile române. Avem DNA, avem ASF, care este autoritatea română de supraveghere a pieţei de capital, şi mai avem ANI, Agenţia de Integritate. Şi să nu uităm că sunt de notorietate şi investigaţiile de presă care arată că premierul Ciolacu îşi desfăşoară afacerile prin intermediul apropiaţilor, cum este doamna Docuz, dar şi nepotul său din Buzău", susţine preşedintele USR.

Acesta „îl provoacă” pe Marcel Ciolacu să organizeze referendumul privind folosirea de cianuri în exploatarea resurselor din sol în data de 9 iunie, odată cu cele două rude de alegeri.

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a trimis sâmbătă dimineaţă sesizare oficială la Ontario Securities Commission, instituţia care supervizează tranzacţiile bursiere din Canada, pentru a investiga o posibilă manipulare a acţiunilor companiei Gold Corporation.

Sesizarea poate fi consultată AICI.

„Maxim au cerut 6,7 miliarde euro şi minim ceea ce au investit, deci minimul a ceea ce a fost prezentat ca documente – şi mă gândesc că este un minim de la care porneşte decizia este de 1 miliard de euro. Ştim acest lucru şi în acest interval ar trebui să fie valoarea acestei decizii, respectiv valoarea impactului bugetar pe care o vom avea în decizia de la Roşia Montană”, declara, săptămâna aceasta ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, despre procesul intentat de Gabriel Resources. Boloş invoca de asemenea posibilitatea unei „decizii nemonetare”, prin care statul român s fie obligat să accepte continuarea exploatării.

Ciolacu, despre acuzaţiile privind declaraţiile sale despre Roşia Montană

Premierul Marcel Ciolacu afirmă că nu le poate răspunde celor care îl acuză că a manipulat piaţa bursieră prin declaraţiile sale privind procesul intentat statului român de compania care voia să facă exploatarea aurului la Roşia Montană, după ce USR a anunţat că a sesizat DNA în acest caz.

„Cei cu acuzaţiile, care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toţi, eu nu le pot răspunde decât că cred că au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie”, spune Ciolacu, susţinând că el a declarat doar că „românii vor cunoaşte adevărul”.

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloş îi cere demisia lui Marcel Ciolacu pentru acţiuni premeditate împotriva intereselor României în cazul Roşia Montană.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Iaşi cum răspunde acuzaţiilor celor care susţin că a contribuit, prin declaraţiile sale, la creşterea artificială a valorii acţiunilor Gabriel Resources.

„Eu mă bucur, ca şi prim-ministru, că nu las o datorie copiilor noştri, că am avut capacitatea administrativă de a câştiga un proces. Cei cu acuzaţiile, care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toţi, eu nu le pot răspunde decât că cred că au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie. Deci într-o zi istorică a României unde avocaţii angajaţi de Guvernul României au reuşit să întoarcă un proces aproape pierdut, eu să răspund la acuzaţii de ce nu las României datorii? Unora care au făcut datorii de 200 de miliarde României? Mi se pare că poate nu trăim în aceeaşi lume! Ce bursă?”, a declarat Marcel Ciolacu sâmbătă, în timpul unei vizite pe care o face în judeţul Iaşi.

Întrebat cum îşi explică afirmaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora România ar fi urmat să piardă procesul Roşia Montană, premierul spune că nu el a făcut astfel de declaraţii.

„Dar nu am venit cu aceste explicaţii. Eu, ca şi prim ministru, de câte ori am avut intervenţii pe acest proces, am spus că românii vor cunoaşte adevărul. Nu am dat nicio informaţie, nu am dat niciun document din Guvernul României, nu am dat de niciunde nicio motivare care să influenţeze acest proces. Am spus foarte clar: toate documentele vor fi puse la dispoziţia presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim? Despre ce bursă? Ce, eu joc la bursă? Poate dânşii joacă la bursă şi ştiţi bine că joacă la bursă, dar problema este că s-au jucat cu banii României. Cum adică, eu câştig un proces şi nu las o datorie de miliarde de euro României şi nu aduc o criză economică în România şi o debusolare a sistemului fiscal şi macroeconomic şi eu sunt acuzat că de ce am câştigat procesul? Chiar nu le e ruşine?” adaugă Ciolacu.

Premierul spune că nu a avut informaţii de la avocaţi, pentru că nu a avut acest drept.

„Ne jucăm cu aşa ceva?”, a adăugat Ciolacu, în acest context.

El admite că „s-a pregătit” şi a avut şi „o preocupare” cu privire la posibilitatea de a pierde procesul.

„Bineînţeles că m-am pregătit, dacă vă uitaţi pe agenda mea publică, veţi vedea că chiar era o preocupare. Dar nu e cazul. Am încă datoriile lu domnu Cîţu de plătit. Încă plătesc la cele 200 de miliarde ale lu domnu Cîţu şi ale domnu Drulă. Asta e preocuparea mea! Bine că am scăpat cele de la Roşia Montană”, spune Ciolacu.

Acesta adaugă că nu Guvernul României va decide ce se va întâmpla cu zona Roşia Montană. El spune că dacă procesul ar fi fost pierdut, ar fi fost o urgenţă pentru Guvern „să întrebe populaţia” cu privire la viitorul acestei zone, subliniind însă că, din moment ce procesul a fost câştigat, a întreba populaţia nu mai reprezintă o urgenţă.

România a câștigat procesul în dosarul Roșia Montană

Tribunalul de la Washington a decis, vineri seara, în unanimitate, că țara noastră nu trebuie să plătească despăgubiri de câteva miliarde de dolari firmei Gabriel Resources. În plus, compania canadiană este obligată să returneze României cheltuielile de judecată, care ajung la câteva milioane de dolari. Motivarea hotărârii va fi emisă în următoarele 20 de zile.

Înainte de pronunțarea verdictului, acesta a declarat că și-ar dori un referendum pentru a afla părerea românilor despre oportunitatea continuării exploatărilor în zonă, implicit despre scoaterea sitului din patrimoniul UNESCO.

Povestea exploatării de la Roșia Montană a început acum 27 ani. Miza era cea mai mare rezervă de metale prețioase din Europa: 300 de tone de aur si 1.600 de tone de argint, in valoare de 16 miliarde de dolari, potrivit estimarilor din 2013. România ar fi urmat să primească redevente de 6%.

Primele contracte sunt semnate de românul Frank Timiș în 1997. Un an mai tarziu, Gabriel Resources cumpără afacerea în care țara noastră deține 20%.

În 2013, guvernul Victor Ponta dă unda verde exploatării controversate, cu cianuri, a aurului și argintului, ceea ce scoate zeci de mii de oameni pe străzile orașelor din România.

La presiunea străzii, legea cade în decembrie 2013 în Senat și în 2014 în Camera Deputaților.

Gabriel Resources dă în judecată România la Washington în 2015, iar cea mai puternica lovitură vine in 2017, când guvernul Cioloș cere introducerea Roșiei Montana în patrimoniul UNESCO drept sit istoric, ceea ce facea zona de neatins pentru minerit.

Un an mai târziu, guvernele Tudose și Dăncilă încearcă să retragă cererea, dar, în 2020, guvernul Orban continuă demersul și, în 2021, Roșia Montană devine sit protejat.

