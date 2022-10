Cătălin Boboc și-a dat demisia din PNL. Este bănuit de furt de energie

Cătălin Boboc susține în continuare că este nevinovat, iar acuzațiile publice de furt de energie în cazul unui imobil care îi aparține sunt nefondate. Boboc și-a făcut publică demisia pe Facebook, marți seară.

„Pentru a nu politiza o situație personală care va fi lămurită, și pentru a nu crea în vreun fel presiune, am decis să îmi dau demisia din funcția de membru al Partidului Național Liberal. Consider că este cel mai decent gest politic pe care îl pot face astfel încât imaginea partidului să nu fie afectată de acuzațiile care mi-au fost aduse.

Varianta autosuspendării nu există într-un astfel de caz, prin urmare demisia este singura soluție, până la clarificarea situației. Voi reveni cu toate explicațiile și documentele necesare după ce voi face toate demersurile pentru a-mi demonstra nevinovăția.

Am fost și sunt un om de partid, le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru colaborare, din 2003 și până acum. Îi asigur de buna mea credință și cred că ne vom reauzi!”



Informațiile care au apărut în presa locală din Brăila despre presupusul furt de energie i-a determinat pe cei din Partidul Social Democrat să ceară explicații publice.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Ştefan Radu Oprea, scria pe Facebook că PNL trebuie să ofere clarificări în legătură cu acest caz.

„În legătură cu cercetarea penală pentru furt de energie demarată împotriva liberalului Cătălin Boboc, aşteptăm ca PNL să îşi clarifice cât mai repede poziţia în această chestiune. În contextul crizei energetice, în care cetăţenii mizează pe măsuri de protecţie din partea Guvernului, un astfel de caz poate afecta serios credibilitatea coaliţiei, din care face parte şi PSD. Ne aşteptăm, aşadar, ca până când autorităţile vor ajunge la o concluzie în acest dosar, cei din PNL să se delimiteze de suspiciunile care planează asupra colegului lor de partid”, a transmis Ştefan Radu Oprea, marţi pe Facebook.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 04-10-2022 21:53