Carmen Dan s-a grăbit să-i răspundă lui Iohannis. Ce a solicitat, de fapt, președintele

Ministrul Afacerilor Interne a anunțat miercuri seară că nu își va da demisia, deşi președintele Klaus Iohannis a cerut demiterea sa, dar şi a ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu.

Ambii au negat orice responsabilitate pentru organizarea dezastruoasă a votului în străinătate, pe 26 mai. Deocamdată premierul Viorica Dăncilă a spus că va analiza situaţia celor doi miniştri.

"Se vede că întreaga organizare a fost gândită pentru inhibarea votului și nu pentru încurajarea votului. Solicit demiterea imediată a ministrului de Externe și a doamnei ministru de Interne. Imediat însemnând imediat!", a declarat Klaus Iohannis.

Deşi nu a solicitat demisia ci demiterea, Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a grăbit să-i răspundă preşedintelui.

"Nu mă intimidează astfel de cereri urgente, nici chiar în situaţia în care acestea sunt dublate de riscul unor dosare penale. Aşa cum am procedat de fiecare dată, o demisie din funcţie o voi depune numai atunci când partidul din care fac parte mi-o fă cere. Am discutat cu doamna prim-ministru după ce am ascultat declaraţia preşedintelui şi mă văd nevoită să-l dezamăgesc: nu îmi voi da demisia nici imediat, nici imediat”, a fost răspunsul dat de Carmen Dan.

La rândul său, minsitrul de Externe, Teodor Meleșcanu a declarat pentru un post de televiziune că nu îşi reproşează nimic şi nu are de gând să demisioneze. Meleșcanu a mai afirmat că referendumul ar fi înjumătăţit capacitatea de funcţionare.

