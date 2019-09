Propunerile lui Victor Ponta pentru funcția de Comisar European

Victor Ponta, președintele formațiunii Pro România, a propus nominalizarea Corinei Creţu, a Ramonei Mănescu sau a Luminiţei Odobescu pentru funcţia de comisar european din partea României.

Ponta a scris, joi, pe Facebook, că i-a propus deja anterior premierului Viorica Dăncilă să o susţină pe Corina Creţu, care a avut portofoliul Politică regională, pentru un nou mandat de comisar european, dar a fost refuzat, relatează Agerpres.

"În luna august i-am propus Vioricăi Dăncilă să o susţinem toţi pe Corina Creţu pentru un nou mandat de comisar european - cu şanse majore de a avea un portofoliu foarte bun şi funcţia de vicepreşedinte (dat fiind experienţa deja acumulată în primul mandat)! Sau, eventual, pe Ramona Mănescu (pe atunci membru ALDE). Am fost refuzat şi a mers mai departe cu Rovana Plumb - o propunere, iată, fără succes! Azi îi propun public din nou să o nominalizeze pe Corina, sau Ramona, sau Luminiţa Odobescu! Cât mai rapid!", se arată în postare.

Victor Ponta a respins şi speculaţiile privind o eventuală nominalizare a sa pentru poziţia de comisar european.

"Utima dată când am verificat eu, nu îndeplinesc condiţia de 'gender equality' necesară şi am încă multă treabă în România - (vă reamintesc că am fost ales europarlamentar pe lista Pro România şi am cedat mandatul în favoarea lui Mihai Tudose)!", a mai scris liderul Pro România.

Comisia JURI a PE nu le-a dat undă verde, joi, celor doi candidaţi la posturi de comisari europeni ai României, Rovana Plumb, şi Ungariei, Laszlo Trocsanyi, să participe la următoarea etapă a procedurii de audiere, care urma să aibă loc săptămâna viitoare, din cauza unor conflicte de interese, potrivit unui comunicat al Grupului Verzi.



